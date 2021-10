Sobrevivió de milagro a un accidente en Jara y Libertad: buscan testigos

El pasado 10 de octubre a las 6 de la mañana Nicolás Rivera (21) regresaba en moto de la casa de su novia cuando fue atropellado por un taxista en la esquina de Jara y Libertad y salvó su vida de milagro. Ahora su familia busca desesperadamente testigos del siniestro, mientras el joven se recupera y espera ser intervenido quirúrgicamente producto de las graves heridas en su rostro y piernas.

“Nicolás entró si vida al quirófano del Hospital Interzonal y ahí fue reanimado. Tenía una contusión cerebral y un coágulo que lo tiene ahora pero fue disminuyendo. Además de una fractura en el maxilar izquierdo y le tienen que hacer una operación para reconstruirle la cara y tres fracturas expuestas en la pierna y que también debe ser operado. A pesar del tremendo accidente, en la que mi hijo quedó debajo del taxi, nadie vio nada”, expresó Paola, la mamá de Nicolás.

Nicolás sufrió graves heridas en la cara y miembros inferiores.

La mujer contó a 0223 que el taxista se quedó en un primer momento en el lugar del siniestro y la policía tiene sus datos pero a casi 10 días del siniestro, aún no realizó la denuncia al seguro y no se comunicó con la familia. “Ni siquiera un llamado para ver cómo está mi hijo, si está vivo. Es algo que tiene que salir de un ser humano”, lamentó.

La familia, asesorada por un abogado, concurrió a la estación de servicio, a una carnicería y al resto de los comercios de la zona pero recolectar información. “Al principio nos dijeron que habían visto el accidente, pero después dijeron que no, que no saben nada. Nosotros tenemos conocimiento que a través de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal se vio el accidente, pero precisamos de testigos”, señaló.

Pero fuera de los aspectos legales que debe cubrir, la familia se enteró en las últimas horas que en el Hospital Interzonal le dieron el alta y le pidieron amablemente que siga la recuperación en su casa hasta que tenga turno para la operación. “El coagulo de la cabeza está bien pero mi hijo tiene los huesos al aire porque tiene la fractura expuesta y no se puede mover. Me dicen que le dan el alta porque no tienen camas. Le vamos a pedir que por favor lo tengan unos días porque así, peligra la salud de mi nene”, lamentó la mujer.

Ante cualquier información que pueda aportar datos sobre el siniestro vial ocurrido el pasado 10 de octubre alrededor de las 6 en Jara y Libertad, favor de comunicarse al teléfono 223 311-8724.