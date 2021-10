Se cumplen 45 años del debut de Diego Armando Maradona

Una fecha que, en su ausencia, recobra más valor. Un 20 de octubre de 1976, hace 45 años, Diego Armando Maradona hizo su debut oficial en el fútbol, cuando ingresó en el entretiempo del partido que Argentinos Juniors perdió 1 a 0 con Talleres en su estadio del barrio porteño de La Paternal.

El astro nacido en Villa Fiorito ya venía haciendo ruido con su magia en los "Cebollitas", aquel combinado ganador múltiple de los Juegos Evita de la clase 1960 y que jugó hasta . Y en las inferiores del "Bicho", haciendo jueguitos en los entretiempos, luego entrenando con el plantel de primera en cancha de Comunicaciones.

"En la práctica del martes, se me acercó el técnico, que era Juan Carlos Montes, y me dijo ´mire que mañana va a ir al banco de primera, eh´. A mí no me salían las palabras. Le dije ¿qué?, ¿cómo?´. Y me dice: ´sí, va a ir al banco de primera, y prepárese bien porque usted va a entrar´. Entonces, yo agarré ahí mismo y desde la cancha de Comunicaciones me fui corriendo con el corazón en la boca para contarle a mi viejo, a mi vieja. Y claro, le conté a la Tota y a los dos segundos ¡todo Fiorito sabía que yo jugaba al otro día!", recordó Maradona en su libro autobiográfico "Yo soy el Diego".

Esa tarde, que también como hoy fue un miércoles, el entrenador Juan Carlos Montes lo mandó a la cancha para tratar de revertir el 0-1 de su equipo. Ingresó en lugar de Rubén Giacobetti, con el número 16 en la espalda, y los rulos que lo acompañaron en abundancia en sus primeros años de carrera.

"Hacía un calor bárbaro. O eso sentía yo (...). Perdíamos 1 a 0, y antes del final del primer tiempo, Montes me mira como preguntándome ´¿se anima?´. Yo le mantuve la mirada y fue mi respuesta. Después del calentamiento, antes de entrar, me dice ´vaya Diego, juegue como usted sabe....y si puede, tire un caño´". Y Maradona le hizo caso: el primer "túnel" se lo hizo a Juan Domingo Cabrera, desatando tal vez el primer "ooole" de su carrera. En aquel equipo de Argentinos jugó -y luego fue goleador de un torneo- Mateo Di Donato, exenganche de Aldosivi el año anterior, donde también fue campeón de la Liga Marplatense y jugó Torneo Nacional.

Fue el comienzo de todo para Diego, que semanas después, el 14 de noviembre, marcaría sus primeros dos goles de su carrera en Mar del Plata, en el 4-2 ante San Lorenzo en el estadio San Martín. Hace 45 años, el fútbol ya no sería el mismo. La historia empezó a escribirse, y se mantiene hoy más viva que nunca.

Síntesis

Argentinos Juniors (0): Carlos Munutti; Alfonso Roma, Ricardo Pellerano, Miguel Gette y Humberto Minutti; Carlos Fren, Rubén Giacobetti (ST: Diego Maradona) y Mateo Di Donato; Jorge López, Carlos Alvarez y Sebastián Ovelar (ST: 26m Ibrahim Hallar). Suplentes: Oscar Quintabani, Ricardo Fusani y Carlos Carrizo. DT: Juan Carlos Montes.

Talleres (1): Oscar Quiroga; Victorio Ocaño, Luis Galván, Miguel Oviedo y José Avellaneda; Juan D. Cabrera, Luis Ludueña y José D. Valencia; Angel Bocanelli, Humberto Bravo (ST: Víctor Binello) y Ricardo Cherini. Suplentes: Osvaldo Salas, Eduardo Astudillo, Daniel Willington y Carlos Ramallo. DT: Rubén Bravo.