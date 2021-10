Larreta cuestionó el congelamiento de precios: "Termina en desabastecimiento"

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó duramente el congelamiento de precios impuesto por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y vaticinó que terminará generando "desabastecimiento".

"Los controles de precios no han funcionado nunca en la historia", afirmó el jefe de Gobierno porteño, que recalcó que esto "en Argentina ya se ha demostrado una y mil veces".

"Esta cosa de controles de precios obligatorios ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas, desabastecimiento", sentenció Larreta en declaraciones a radio La Red. "No funciona, es un parche porque no pueden contener la inflación", agregó.

El jefe de gobierno porteño también se refirió al tema durante una conferencia de prensa tras el acto de inauguración del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de Puerto Madero. "Lo hemos intentado en la Argentina un montón de veces y nunca funcionó. Pareciera que no aprendemos de nuestra experiencia", reiteró y se mostró a favor de una salida consensuada con los empresarios.

"Una cosa es que haya un acuerdo general de precios en el marco de una concertación, que es lo que hay que buscar, pero esta cosa compulsiva ya está comprobado en la Argentina que no ha funcionado", opinó.

"Los controles de precios no han funcionado en Argentina, no hay razonas por las cuales vaya a funcionar ahora. Una cosa es un acuerdo de todos los sectores, en ese marco un acuerdo así es posible de plantear. Hacer una cosa así compulsiva, obligatoria, unilateral no funcionó nunca en la Argentina", completó.