Un golpe en el medio del mar: el impacto de la eólica offshore en el ambiente marino

El Banco Mundial identificó un recurso eólico offshore de más de 71.000 GW a lo ancho y largo de todo el mundo, lo que la ubica como una de las fuentes energéticas más cruciales a futuro en lo que hace al proceso de descarbonización y que, por lo tanto, más expectativa reúne. En algunos países, como es el caso de los europeos, al contar con cada vez menos espacio en tierra para levantar parques eólicos, la conquista se traslada al mar inevitablemente.

Desde el Global Wind Energy Council aseguran que apenas se está “rascando la superficie del recurso” offshore de esta fuente. El sector cerró el 2020 con una capacidad instalada total de 35 GW, con China y Europa como los principales protagonistas. Según los últimos pronósticos, el crecimiento anual de su potencia instalada debería pasar de 6.1 GW a 80 GW en 2030, con la meta de lograr 380 GW operativos en 2030 y 2.000 GW en 2050.

Con el objetivo de adentrarnos más en la naturaleza de este tipo de tecnología ubicada en el agua, EOL dialogó con Steven Degraer, biólogo marino belga, doctor y docente especializado en ecología marina, conservación y uso sostenible de los recursos marinos. Se parte de la premisa ya sabida de que, si hablamos de explotación de recursos naturales costas hacia dentro, la industria petrolera genera efectos nocivos en términos de calentamiento global, lo que no ocurre en el caso de la eólica. Sin embargo, eso no quita que el hecho de que colocar un molino en medio del mar tenga consecuencias o efectos en el ecosistema dado. En definitiva, consiste en llevar una estructura de material donde antes no había nada.

