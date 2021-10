Quilmes se trajo lo que fue a buscar

Lucas Ortiz, la principal carta de gol de Quilmes, no falló, fue el máximo anotador en el triunfo cervecero. (Foto: Verte.tv))

La historia de Quilmes dice que si no es sufriendo no se disfruta de la misma manera. Y el "tricolor" sufrió, porque en un encuentro de suma paridad, había logrado sacar 10 en el último cuarto y parecía que la historia estaba sentenciada. Sin embargo, Estudiantes de Olavarría reaccionó, llevó a un final parejo, y lo más positivo es que los de Gelpi no se apichonaron, lo cerraron a su favor y se quedaron con el triunfo por 79 a 75, el primer festejo en la temporada de la Liga Argentina.

Fue un mejor inicio de Estudiantes, que en un trámite trabado en los primeros minutos, encontró una primera ventaja de 14-9 con un enchufado Martín Cabrera junto con un par de buenos contraataques. Tras un tiempo muerto de Quilmes, creció el juego de Facundo Gago y con un parcial 6-0, el Tricolor pasó al frente 14-15. Desde allí hasta el final del periodo, la mano de Ortiz con cinco puntos seguidos mantuvo la ventaja mínima para el elenco marplatense (19-20).

Quilmes subió la energía defensiva en el arranque del segundo segmento, empujado por el buen ingreso de los pibes Ecker y Nally. Con Ortiz como eje de la ofensiva llegó a sacar nueve (25-34), pero pudo disfrutar muy poco. Con una seguidilla de triples, el local metió un 11-0 que obligó al tiempo muerto de Gelpi. Pudo frenar la sequía y así el Cervecero se fue abajo al entretiempo por 41-40.

Con un buen andar ofensivo, pero sin poder encontrar solidez defensiva, Quilmes transitó un tercer periodo de gol por gol. Catelotti encontró una buena racha con seis puntos al hilo, Ortiz mantuvo el ritmo y con buena fluidez del quinteto, supo encontrar siempre una respuesta ofensiva. Estudiantes, sin bajar el ritmo, disfrutó de un interesante pasaje de Johu Castillo y la dupla Merchant-Battistino. Con mucho ida y vuelta, el segmento se lo llevó Quilmes por 60-63.

Con la juventud en cancha (Arraiz-Ecker-Negrete), Quilmes arrancó firme el último cuarto, creció en defensa y sacó máxima ventaja de diez (66-76) con un Catelotti sumamente productivo (sus 14 puntos en el segundo tiempo). En un periodo de bajo goleo y mucha lucha, Estudiantes no se achicó y aprovechando la sequía de los marplatenses, luchó para arrimar a sólo tres (75-78) a falta de 35 segundos. El final fue como el resto del periodo. Ninguno pudo concretar las acciones finales y Quilmes se llevó su primera victoria de la temporada en Olavarria.

Síntesis

Estudiantes (Olavarría) (75): Martín Cabrera 13, Mateo Battistino 10, Juan Ignacio Fernández 3, Jeffrey Merchant 16 y Cristian Scaramuzzino 5 (FI); Tomás Pérez 7, Julián Ruiz 11, Ignacio Aman 0 y Johu Castillo Borja 10. DT: Cristian Colli.

Quilmes (79): Facundo Gago 11, Agustín Jara 5, Lucas Ortiz 18, Lucio Castellani 9 y Leonardo Catelotti 14 (FI); Darío Skidelsky 0, Francisco Arraiz 5, Alex Negrete 6, Agustín Ecker 9 y Tomás Nally 2. DT. Manuel Gelpi.

Parciales: 19-20, 41-40 y 60-63.

Árbitros: M. Sotelo, F. Ronconi y E. Bister

Estadio: Maxigimnasio Parque Guerrero