Quilmes luchó pero no le alcanzó

Quilmes no tuvo el arranque esperado en la sede Junín y cayó por 75 a 71 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca, en el partido que inauguró una seguidilla que se extenderá hasta el domingo con cuatro encuentros en cinco días. El "cervecero" mostró amor propio para no entregarse cuando su rival se escapó en el marcador, pero igualmente no alcanzó para arrebatarle el juego.

Los bahienses salieron a marcar la cancha de entrada y se pusieron adelante en el marcador con buenos porcentajes. Todo lo contrario del otro lado, donde la desesperación se apoderó muy rápido de un Quilmes que erraba y no encontraba la vuelta en ataque. Un buen pasaje de Agustín Jara lo devolvió al juego al equipo marplatense que se terminó yendo al primer descanso corto abajo apenas por 4: 18-22. Sin embargo, parecía que cuando Villa Mitre aceleraba se podía escapar. Los del sur de la provincia la metían abajo y desde afuera para empezar a escaparse en el marcador. Por suerte, el banco llevó respuestas a Manuel Gelpi que rotó, ajustó en defensa, se amigó con el gol y llegó al entretiempo sólo 3 puntos abajo (35-38), después de haber perdido hasta por 15.

Dio la sensación que empezaba un juego nuevo a la vuelta del vestuario, apostaron al gol por gol y el "cervecero" estaba atento para que no se le vuelvan a escapar. Pero otra vez le encontró la vuelta Villa Mitre, tuvo la pintura como su punto fuerte y sacó una diferencia de 7 (53-60) nada despreciable camino al cuarto final. Los últimos 10 minutos siguieron con la misma tónica. Los bahienses eran superiores pero no daban la estocada y Quilmes, con algunos arrestos individuales y buenos tiros, se ilusionó con el triunfo. Sin embargo, el equipo de De Tomasi lo terminó cerrando con autoridad y el 75 a 71 final significó la victoria para el que hizo mejor las cosas durante los 40 minutos.

El jueves a las 14, Quilmes tendrá un duro escollo frente a Del Progreso, que en la inauguración de la Sede Junín dio una de las notas superando a Gimnasia y Esgrima La Plata, que llegaba en condición de invicto.

Síntesis

Villa Mitre (Bahía Blanca) (75): Gutiérrez 10, Harina Martini 9, Amigo 11, Bollo Suárez 14 y Heinrich 21 (FI); Gómez Lépez 3, Martínez 0, Pallotti 0, Levy 7 y Alem 0. DT: Lisandro De Tomasi.

Quilmes (71): Gago 1, Jara 19, Ortiz 11, Castellani 16 y Catelotti 9 (FI); Nally 0, Arraiz 0, Negrete 6, Skidelsky 5 y Ecker 4. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 22-18, 38-35 y 60-53.

Árbitros: Sotelo, Ronconi y Bister.

Estadio: “Coliseo del Boulevard”, de Ciclista Juninense.