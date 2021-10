Marcela Passo: "La negación a establecer acuerdos demuestra el egoísmo de la oposición"

Con el respaldo de los anuncios de mayor apertura y la reactivación económica que empieza a verse reflejada en esta primera etapa de "nueva normalidad" pospandemia, la candidata a diputada del Frente de Todos, Marcela Passo, ratificó amplias expectativas de mejorar la performance electoral el 14 de noviembre, tras la dura derrota que sufrió el oficialismo en las primarias, e insistió en la necesidad de garantizar un proyecto de Gobierno de futuro que garantice "la participación de todos los sectores de la sociedad".

De paso por Mar del Plata, donde siguió de cerca los nuevos anuncios de ampliación del servicio de trenes para la próxima temporada, la dirigente ponderó la "muy importante" recuperación de las diferentes actividades aunque hizo hincapié en el turismo, a partir de las grandes proyecciones que se abren para el verano y que quedaron evidenciadas con el aluvión de visitas del fin de semana largo del 12 de octubre que fue el mejor desde que toma registros el Ente Municipal de Turismo (EMTuR).

Pero al salir del análisis de coyuntura y profundizar en la campaña electoral, la exdiputada celebró que estos meses hayan devuelto la "cercanía con la gente" aunque lamentó la falta de propuestas en debate con la oposición. "Lo que más le critico a la oposición es su negación a establecer todo tipo de acuerdos que ya exceden a las elecciones", apuntó, en una entrevista con 0223.

Foto 0223: la exintendenta de General Lavalle encabezó una serie de actividades en la ciudad en el cierre de la semana.

-La ampliación del servicio ferroviario y de la conectividad para el período estival forma parte de un conjunto de medidas para apuntalar la temporada turística, ¿cómo vive estos anuncios después de una crisis tan fuerte como la que se vivió en pandemia?

-Se viven con mucha emoción y con mucha expectativa porque en la medida en la que vamos saliendo de esta pandemia, también nos da la posibilidad, por un lado, de mostrar gran parte del esfuerzo que ha hecho desde el Ministerio de Transporte en particular y desde todo el Gobierno nacional en general, con obras y reparaciones y con un sistema de mantenimiento que se ha sostenido a lo largo de la pandemia, y que hoy nos da la posibilidad de la temporada. Para quienes somos del interior y estamos cercanos a destinos turísticos, sabemos de la importancia que tiene y lo que significa para seguir creciendo. Todo esto se recibe de una manera muy positiva de parte de pueblos y comunidades porque es una manera de seguir creciendo con todos los sistemas logísticos.

-¿Cómo ve los síntomas de reactivación económica en las recorridas de campaña?

-La reactivación la indican las estadísticas y números pero lo podemos percibir, y me parece que es lo más importante, en el ánimo de la gente y en los hechos concretos. Nuestros jóvenes de interior que residen o son cercanos a localidades turísticas ya los están contratando en gastronomía y otros servicios turísticos para los fines de semana o la temporada y eso ya da una pauta queh ay una reactivación muy importante no solo de cara al futuro sino en esta etapa del año puntual. En esta salida de la pandemia, la gente ahora tiene la posibilidad de empezar a salir, de tomarse unos días, después de haberse cuidado tanto.

-Y desde una mirada más política, ¿cómo ve este tramo de la campaña hacia las elecciones generales?

-Lo veo mucho mejor porque como Gobierno se puede mostrar y estar más cerca de la gente. Gran parte de todo lo que nos pasó también tiene que ver con que la pandemia nos alejó y nos distanció físicamente entre nosotros, al trabajar virtualmente o con dificultades en la cercanía y también nos dificultó la cercanía con la gente, y eso ya se está modificando. Entonces, como también hay una expectativa diferente y va creciendo el sector económico, lo veo todo con muchas mejores posibilidades no solo para el 14 de noviembre sino para todo lo que vamos a poder hacer en los próximos dos años.

-¿Espera que todas las medidas que se inyectaron para tratar de oxigenar la economía se van a ver reflejadas con otro respaldo en las urnas? ¿Alcanza con eso?

-Yo creo que sí por las medidas, por las aperturas que pudimos lograr no solo por el esfuerzo del Gobierno sino de toda la gente y porque además entiendo que la gente es consciente que no es lo mismo la elección general que las Paso. En las generales se vota de una manera distinta y eso creo que va a quedar demostrado con un voto de confianza.

-¿Siente que sigue ausente el debate de ideas y propuestas en esta parte de la campaña?

-Sí, y lo que más le criticó a la oposición es la negación a establecer acuerdos. Es un acto egoísta y que demuestra que no tienen proyectos para proponerles al país. Sergio Massa los convocó para después de la elección, fuera de toda la campaña, para que nos sentemos a debatir con ellos qué tipo de país queremos: nosotros ya hemos planteado que vamos por el lado del alivio fiscal, el apoyo a la producción, la generación de empleo, la conversión de planes sociales en trabajo genuino, pero la verdad es que cualquier que proyecto que nosotros generemos siempre va a ser más sólido cuando está la participación de todos los sectores de las sociedad y de la oposición incluida. Determinados ejes troncales todos esos puntos, como la seguridad, la educación, el endeudamiento, es algo que los tiene que convocar. Y esa negativa me parece egoísta y oportunista electoralmente y demuestra que no tienen respuestas para ofrecer a la sociedad.

-Es el mismo planteo que se hizo en la pandemia, que no había apoyo de todas las fuerzas para tomar medidas antipáticas...

-Sí, exactamente. Ahí costó mucho y creo que ya se visualizó en ese momento el interés de cada sector. Nuestro Gobierno tuvo que tomar medidas que incluso nos alejaba de la gente, que nos desfavorecía políticamente, pero donde se ponderaba la responsabilidad de cuidar la salud de los argentinos y las argentinas.

-En caso de terminar electa como legisladora, ¿cuál es su expectativa al regresar al Congreso después de lo que fue su primer paso como diputada?

-El Congreso va a tener un rol muy importante en la Argentina que viene porque tenemos que apostar, a través de las leyes, a tener una Argentina más inclusiva, en la que nos hagamos eco de problemáticas como la ley de talles y todo lo que falta para hacer hacia el futuro. Y que sean normas que no estén en contra de nadie, ni del consumidor, ni de la industria, y que vayan con acompañando al sector pyme y empresario para generar una Argentina con más oportunidades, y sobre todo más oportunidades de trabajo. Advierto que el sector pyme y cooperativo va a ser protagonista pero lo va a ser con un Estado aliado y no con un Estado que se le pone en frente y le genera trabas. Hay un desafío muy grande y hay un Gobierno con mucha vocación política para llevarlo adelante así que me parece que va a ser muy lindo volver al Congreso, con la experiencia de lo que ya transité. Voy a poner lo mejor de mí para trabajar y presentar los proyectos que sean pertinentes.

Ley de talles para el 2022

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos y dirigente del Frente Renovador dijo presente en el Concejo Deliberante para acercar la Ley de Talles a diversos sectores sociales, productivos y comerciales, en el marco de la charla “Ley de Talles, Incumbencias y Consecuencias”.

La exintendenta de General Lavalle fue la mentora de la iniciativa que sancionó el Congreso en 2019 pero que recién fue reglamentada por el Ejecutivo en junio de este año. La norma, en primer lugar, establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de vestimenta.

Así, la totalidad de la indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad deberá ser fabricada, confeccionada y comercializada de conformidad con dicho sistema, cuyos talles estarán estandarizados según las medidas corporales de la población argentina, surgidas de un estudio antropométrico.

-¿Por qué costó tanto tiempo poner en debate e implementar una medida que resulta básica en estos tiempos?

-Costó un montón porque hay una cuestión muy profundo, y de hecho sigue costando. La sanción de la ley es el primer paso pero los cambios socioculturales no ocurren de la noche a la mañana y cuesta muchísimo romper con aquello que está naturalizado y que no debería ser así. Durante este Gobierno, aún en pandemia, se pudo reglamentar y la visibilización de la ley la terminó dando un organismo del Estado, como el Inti, y eso nos tiene que dar orgullo como argentinos. Espero que este sistema de talles nacional se pueda implementar a partir del 2022 y que ahí nos empecemos a dar cuenta como consumidores así como los comerciantes que también hay una demanda insatisfecha. Nosotros estamos atravesados por estereotipos de cuerpos que no se condicen con los de los argentinos y argentinas y tenemos que abrir los ojos de que hay una Argentina para incluir y de que hay un sector económico que no está siendo abastecido y que puede empezar a hacer un negocio. Debe haber un Estado que acompañe desde la inclusión y que evite que siga habiendo actos de discriminación que afectan a todos los géneros, particularmente a las mujeres, y lo que más me preocupa son los jóvenes y adolescentes que se encuentran con estos 'no' en la construcción de su autoestima. Nosotros queremos decir que 'sí', que los aceptamos como personas, que nos queremos vestir como querramos y una cosa tan natural lamentablemente no ocurre en la cotidianidad y tenemos que lograr que eso cambie.