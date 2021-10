Stolbizer anticipó que en noviembre “se repetirá" el resultado de las Paso

Margarita Stolbizer se mostró este viernes en Mar del Plata para brindar su apoyo los candidatos locales de Juntos y vaticinó que en las elecciones generales del 14 de noviembre se repetirá el mismo resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), donde el Gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota contra la oposición.

"Cómo oposición tenemos la responsabilidad de ser muy serios", aseguro la fundadora del Gen al tiempo que indicó que el resultado de las elecciones Primarias, Simultáneas y Obligatorias (Paso) son resultado del "cansancio de la sociedad".

"El resultado de las elecciones va a ser una mala noticia para el gobierno", dijo al tiempo que vaticinó que en noviembre "se va a confirmar el resultado de las paso". En este sentido, la referente de la oposición consideró que el voto es "de rechazo a un mal gobierno"

"Nadie puede ignorar que el gobierno no ha dejado macana sin hacer y nos están llenando de medidas netamente electoralistas para cerrar el drenaje propio para hacer un mensaje al núcleo duro", aseguró Stolbizerl, en declaraciones a 0223.

Fotos 0223: la dirigente se mostró con los candidatos Fernando Muro y Ariel Martínez Bordaisco.

Además, la integrante del Gen consideró que la semana post elecciones fue "vergonzosa". "Ni siquiera a la oposición se le hubiese ocurrido insultar al Presidente" dijo luego de indicar que la carta de Cristina " debilitó enormemente" al Presidente.

"Despues de esa primera semana hicieron cambios de gabinete que son en término político una involusión muy grande. No hay nada nuevo, convocó a funcionarios que ya habían trabajado en gestiones anteriores", aseguró.

Respecto a las proyecciones para 2023, la ex candidata a Gobernadora, expresó que al espacio que integra no le interesa "ganarle a un gobierno que fracasó ni entrar a una Casa de Gobierno incendiada. No queremos que les vaya mal", dijo

Por último, Stolbizer aseveró que hay un mensaje que tiene que ser muy claro. "A todos les decimos vayan a votar, vayan a ejercer ese derecho. Ir a votar es involucrarnos en el diseño de sociedad que queremos. No dejen el destino del pais en manos de otros", cerró.