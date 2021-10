Suspenden el recital de Vicentico en el Polideportivo: "No hay coherencia"

El desborde que se vio este domingo en el estadio Monumental con la cantidad de público que asistió a ver el clásico entre River y Boca encendió las alarmas en muchos organizadores por la falta de control. Y la preocupación también llegó a Mar del Plata, donde el productor de espectáculos y propietario de la firma NA Producciones, Pablo Baldini, anunció la suspensión del recital que Vicentico tenía previsto dar en el estadio Polideportivo el 20 de octubre próximo.

“Desde que comuniqué que iba a hacer recital de Vicentico estoy esperando el protocolo. Es todo muy contradictorio y no hay coherencia. Quizás sea momento de esperar, callarnos un poco y esperar”, confirmó Baldini, visiblemente molesto, en una entrevista con Radio Brisas.

El productor expresó que no está claro qué tipo de protocolos se van a implementar en los eventos masivos. Por caso, señaló que no está claro si se exigirán las dos dosis de la vacuna o sólo una o si la distancia establecida dentro de un estadio como el Polideportivo son uno o dos metros.

“Hay que dejar de ser hipócritas, yo no voy a hacer lo que no corresponde. No se puede ir contra lo que está escrito. Si me dicen que pueden entrar mil, entrarán mil. Estoy muy enojado porque fui prudente, profesional y paciente, pero la paciencia se acaba”, marcó el empresario.

Baldini confirmó que se contactó con los representantes del artista, que iba a presentar en la ciudad su nuevo disco, "El pozo brillante”, para explicarles la situación. Si bien aún no hay definiciones, es probable que se busqué otro escenario y otra fecha para la presentación.