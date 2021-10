Video: la emotiva despedida que hicieron los compañeros de trabajo de Lázaro Juárez

La semana comenzó con tristeza para los operarios de la fábrica Coppens al confirmarse este domingo que el cuerpo hallado sin vida en una playa del sur correspondía a Lázaro Juárez, que hasta su desaparición, ocurrida el lunes pasado, se desempeñaba como tornero en la planta.

A través de un video enviado a la redacción de 0223, se puede observar como sus compañeros de la planta que produce calefactores en el Parque Industrial, realizan un emotivo minuto de silencio, ante la pronta partida del joven de 20 años que desde hacía 6 días estaba desaparecido.

Este domingo a la tarde, familiares de la víctima reconocieron del cadáver que fue hallado en la playa El Taino y que no presentaba signos de violencia. En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli.

En las primeras horas de su desaparición, sus familiares no salían de su asombro ante su ausencia de su vivienda en Villa Evita. "Parece que se lo tragó la tierra. No sabemos nada de nada", había reconocido con angustia Rita Nuñez, tía de Lázaro. El hecho, motivó una marcha el sábado frente a la sede del COM, donde se encuentra la secretaría de Seguridad, para pedir avances en la búsqueda, que lamentablemente tuvo un triste final.