Se definen los cruces de play offs de la "Copa Cincuentenario"

Sábado enérgico para el fútbol de primera de la Liga Marplatense de Fútbol, con la disputa de la última fecha de la segunda fase del Torneo "Copa Cincuentenario" en la que quedarán definidos los cruces a playoffs en busca del título anual.

Con Atlético Mar del Plata como único clasificado a los cuartos de final, tras ganar la fecha pasada la Zona Campeonato 2, falta definir al ganador de la "1", donde Nación (10 puntos, recibe a Independiente), Kimberley (10, visita a San Lorenzo, que lucha por no quedar eliminado) y Deportivo Norte (8, visita a Alvarado, que también quiere seguir con vida) pelearán por el primer lugar. San José, con 10 puntos y diferencia negativa de gol, tiene jornada libre y no tendrá chances para el primer puesto.

En la Campeonato 2, el foco estará puesto en lo que suceda en el fondo, ya que Libertad (4 puntos), Peñarol (3) -estos equipos se enfrentan entre sí- y Argentinos del Sud (3) quieren evitar la eliminación. Los de Avenida Paso, visitarán a General Urquiza.

En las zonas Reválida 1 y 2, cabe recordar que clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros de cada una. Los cuatro clasificados jugarán el próximo miércoles, y los dos ganadores afrontarán la instancia previa a cuartos.

En Reválida 1, la definición resulta infartante. Quilmes (11), Once Unidos (10), Los Patos (10), Racing (9) y Juventud Unida de Batán (8) pelean por dos puestos.

En la R2, las posibilidades se reducen a Cadetes (11 puntos), Talleres (9) y Boca (8).

PROGRAMACIÓN (los partidos de primera arrancan a las 15.30; los de quinta, 13.30)

Zona Campeonato 1

En San Lorenzo: San Lorenzo vs. Kimberley

En Alvarado: Alvarado vs. Deportivo Norte

En Nación: Nación vs. Independiente

Libre: San José

Posiciones: Nación 10 puntos (5), Kimberley 10 (4), San José 10 (-2), Deportivo Norte 8, Independiente 5, Alvarado 3, San Lorenzo 2.

Zona Campeonato 2

En River: General Urquiza vs. Argentinos del Sud

En Libertad: Libertad vs. Peñarol

En Círculo: Círculo Deportivo vs. River

Libre: Atlético Mar del Plata

Posiciones: Atlético Mar del Plata 14 puntos (Clasificado); General Urquiza 10; River 10, Círculo 7, Libertad 4, Peñarol 3, Argentinos del Sud 3.

Reválida 1

En Once Unidos: Once Unidos vs. Banfield

En Quilems: Quilmes vs. Los Patos

En Al Ver Verás: Racing vs. Juventud Unida

Libre: Huracán

Posiciones: Quilmes 11 puntos; Once Unidos 10, Los Patos 10, Racing 9, Juvenud Unida de Batán 8, Banfield 1, Huracán 1.

Reválida 2

En Mitre: Unión vs. Al Ver Verás

En Talleres: Talleres vs. Cadetes

En Boca: Boca vs. General Mitre

Libre: Chapadmalal

Posiciones: Cadetes 11 puntos; Talleres 9; Boca 8; Al Ver Verás 5; Chapadmalal 5; Mitre 4; Unión 4.