Mar del Plata Club y Sporting llegan al clásico como líderes del Regional Pampeano

Se jugó la Fecha 3 del Torneo Regional Pampeano A, y hay clásico en la punta. Sporting venció a Sportiva y Mar del Plata Club hizo lo propio ante Comercial, y ambos llegan al clásico trepados en lo más alto del certamen. Universitario cumplió ante Santa Rosa, mientras que San Ignacio dio el batacazo frente a Los Cardos en Tandil.



El Regional Pampeano A en este modelo 2021 tiene la característica de ser un torneo corto. Es decir, son 7 fechas para ir en busca del TOP 4, y cada partido tiene el peso de ser casi definitorio. Si no, pregúntenle a Sporting, que consiguió un triunfazo con bonus frente a Sportiva y tachó un duro partido por un contundente 61 a 26, para llegar afilados al clásico de la próxima fecha.



O pregúntenle a San Ignacio, actor de reparto que le puso todo el condimento al Torneo al vencer a Los Cardos, uno de los candidatos a la Semi. El Verde de Valle Hermoso prevaleció ante los de Tandil, por un infartante score de 25 a 23. Un triunfo que bien les vale soñar con un sprint final a todo o nada, mientras que el local se quedó con un punto que al final puede ser importante.



Universitario transpiró bastante para vencer a un Santa Rosa que fue de menor a mayor y que le facturó los errores a un equipo local que tuvo que esperar hasta el pitido final para poder festejar el triunfo. Fue por 27 a 20 en el Barrio Libertad, para quedar dentro de los mejores 4.



Mar del Plata Club es uno de los equipos más arrolladores de nuestro Rugby, pero en su camino se encontró con un Comercial que no levanta cabeza, y así lo reflejó el resultado final. Fue triunfo para los de Santa Celina, que de local vencieron por 61 a 26, para llegar invictos al clásico frente a Sporting.



En el Regional Pampeano B, hubo dos triunfos trabajados en dos partidazos. Los 50 se acercó hasta Las Dalias para vencer a Biguá por la mínima por 19 a 18, mientras que Argentino se hizo fuerte en Bahía Blanca y venció a Uncas por 22 a 17.

Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 61 vs 26 Comercial

Mar del Plata Club 79 vs 0 Comercial (Intermedia)



Sporting 53 vs 29 Sportiva

Sporting 25 vs 21 Sportiva (Intermedia)



Universitario 27 vs 20 Santa Rosa

Universitario 73 vs 5 Santa Rosa (Intermedia)



Los Cardos 23 vs 25 San Ignacio

Los Cardos 85 vs 19 San Ignacio (Intermedia)



Posiciones



Sporting.............13

Mar del Plata Club...13

Los Cardos...........9

Universitario........9

Sportiva.............5

San Ignacio..........4

Santa Rosa...........2

Comercial............0



Regional Pampeano B



Argentino 22 vs 17 Uncas

Argentino 20 vs 27 Uncas (Intermedia)



Biguá 18 vs 19 Los 50

Biguá 17 vs 24 Los 50 (Intermedia)



Regional Pampeano C



Campo de Pato 31 vs 28 Estudiantes de Olavarría

Campo de Pato 36 vs 27 Estudiantes de Olavarría



Torneo Clausura



Biguá 17 vs 12 Los 50 (Preintermedia B)

Los Cardos 89 vs 12 San Ignacio (Preintermedia A)

Mar del Plata Club 22 vs 12 Comercial (Preintermedia A)



Biguá 19 vs 35 Mar del Plata Club (M-19)

Biguá 13 vs 12 Mar del Plata Club (M-19 Prom)



Los Cardos 15 vs 37 San Ignacio (M-19)

Los Cardos 52 vs 24 San Ignacio (M-19 Prom)



Universitario 26 vs 45 Sporting (M-19)

Universitario 26 vs 19 Sporting (M-19 Prom)



Comercial 34 vs 19 Uncas (M-19 B)



Unión del Sur 7 vs 27 Pueyrredón (M-19 B)