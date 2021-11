Culminaron los Juegos Bonaerenses y General Pueyrredon lideró el medallero

Las finales de la trigésima edición de los Juegos Bonaerenses culminaron este martes, luego de cuatro días de competencia exitosos para la provincia, y la presencia de casi 10.000 chicas y chicos de los 135 municipios. Luego de un 2020 que por la pandemia se desarrollaron de forma virtual, el retorno a la presencialidad de la competencia fue celebrado por los jóvenes, que se reencontraron en los hoteles de la ciudad.

Los jóvenes de General Pueyrredon terminaron en lo más alto del medallero: Mar del Plata-Batán, que fue el segundo municipio con más participantes en las finales (344 chicas y chicos) obtuvo un total de 45 medallas: 24 de oro, 14 de plata y 7 de bronces; en el "podio" del medallero le siguieron La Plata (el que más finalistas aportó, 462), con 18 oros, 10 platas y 9 bronces; y Lomas de Zamora (17-7-8).

Los Juegos Bonaerenses habían sido inaugurados el viernes con la ceremonia inaugural y la presencia del gobernador Axel Kicillof; y el lunes por la tarde, el artista de música urbana Rusherking brindó un show en la plazoleta Almirante Brown ante todas las delegaciones, en el acto de clausura, que se adelantó un día ante la partida ya de varias delegaciones a sus lugares de origen.

Entre otros reconocimientos, se destacó el sábado el homenaje al fallecido atleta Braian Toledo, al descubrirse un mural en el estadio atlético Justo Román y con la presencia de su madre y hermanos; y ayer a Juan Manuel Fangio en el kartódromo internacional.

Más de treinta escenarios, entre clubes, instalaciones del Parque Municipal de los Deportes, la playa, villas deportivas, vivieron una verdadera fiesta del deporte y la cultura: 31 disciplinas deportivas y 4 culturales se desarrollaron exitosamente.

Los triunfos marplatenses:

General Pueyrredon tuvo grandes rendimientos en variadas disciplinas. El resumen de algunas de ellas:

Judo: Jorgelina Macchiavello obtuvo oro en Sub 18; Danta Saglia con plata en cinturón marrón Sub 15;

Atletismo: oros con Ana Rivera (salto en largo Sub 14), Brisa Rodríguez (2.000 metros) plata con Agostina Cinalli (1.200 metros Sub 14); oro de Enzo Gil (salto en largo Sub 16), Iván Ledesma, plata en 800 metros sub 16; Lautaro Voullioz, oro en lanzamiento de disco; Alexis Forcades, oro en los 1.500 metros; dos plateadas en 295 metros con vallas sub 16 mediante Ana Ursini y 300 metros con Josefina Vitale;

Skate: el joven Jhano Yosha´oh fue oro en Sub 14 en el skatepark de la costa.

Vóleibol: oro e invictas las chicas de la U13 y U15; platas para U18 masculino; U18 damas; y bronce en Sub 13 masculino.

Básquet 3x3: hubo dos medallas de oro en Sub 14 masculino y Sub16 femenino; y en Sub 18 femenino.

Tenis: en dobles Sub 14, Micaela Rocco y Camila Navarro fueron doradas; y en single universitario, Rosario Villeneuve fue bronce; Lucía Sánchez Lucero (Sub 14 single) y Distefano-Juric (dobles Sub 16) fueron medalla de bronce;

Ajedrez: Valentina Oyola en Sub 14 y Lautaro Cazeneuve en Sub 18 fueron dorados.

Tenis de mesa: Camila Pérez fue oro invicta en Sub 18;

Handball: plata para los varones de las Sub14 y Sub 16; y bronce en Sub 18;

Básquet: plata en la categoría U17 masculina; oro en la U13 masculinos; y oro en las U15 femeninas.

Padel: cuatro parejas aportaron cuatro podios: oro para Lucas Mazzorella-Tomás Alaimo (universitarios); plata para Fabrizio Latorre y Agustín Silva (Sub 14) y bronce para Sofía Torrente-Lola Casal (Sub 14).

Natación: en categoría universitaria, hubo medalla de oro para Tamara Pons (100 metros mariposa); plata para Vanina Silva (100 metros espalda); e Iara CAldez (100 mts. pecho).