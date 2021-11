“Abrí hace cuatro meses y me dan ganas de bajar la persiana”

Un comerciante que hace cuatro meses abrió una pequeña almacén y verdulería en el barrio Las Avenidas sufrió un robo bajo la modalidad “escruche” durante la madrugada del martes en el que llevaron mercadería por un valor cercano a los cien mil pesos.

Jorge Varela contó que llegó al local ubicado en 12 de Octubre casi Echeverría apenas algunos minutos después del hecho tras el alerta que le dio un vecino. “Vivo a cuatro cuadras del local y llegué a la una de la mañana del martes, media hora después del ingreso del delincuente según captaron las cámaras del negocio”, le dijo a 0223.

El comerciante sostiene que si bien en la grabación se ve a una sola persona en el local, al menos dos serían los autores del hecho porque retiraron bolsas y cajas con mucha mercadería. “Vaciaron sobre todo la heladera de quesos y fiambres donde había varias hormas compradas ese mismo día”, agregó.

“Estoy con mucha bronca, indignado, porque en pocos minutos me vaciaron el local y me partieron al medio”, sostuvo. Varela indicó que solamente gracias al apoyo de sus hijos logró reponer algo de la mercadería para no tener que cerrar las puertas del local que abrió hace poco más de cien días.

Consultado acerca de la modalidad del robo explicó que los ladrones levantaron una persiana en el sector de verdulería, forzaron una puerta de la misma y rompieron de un piedrazo el vidrio. “Entró y salió por ese lado mientras alguien lo esperaba afuera”, dijo.

Varela detalló que es el primer robo que sufre, pero que otros comerciantes en la zona sufrieron hechos similares. “La mayoría de las veces pasa cuando está cerrado, pero también ocurrieron otros hechos mientras los negocios están abiertos”, agregó.

El hombre se mostró esperanzado que con las imágenes registradas en la cámara del local puede identificarse al autor, aunque por el momento no había realizado la denuncia del robo en la comisaría tercera.