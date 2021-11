Los concentrados de Aldosivi para visitar a Banfield

´Con 21 jugadores, Aldosivi emprendió viaje a Capital Federal, para afrontar la 21° fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino. Este jueves desde las 21.30, visitará a Banfield, en el estadio "Florencio Sola".

Luego de la derrota 3-0 ante Boca Juniors, la primera para Martín Palermo en cinco partidos al frente del equipo, el "Tiburón" buscará volver a sumar para reforzar su flaco promedio.

Todavía sin los lesionados Mario López Quintana y Francisco Grahl, no habría muchas modificaciones en el once titular. El volante Gastón Gil Romero, en mejor condición física que fechas anteriores, podría volver a la titularidad. La defensa se mantendría igual, y las variantes pasarían por el mediocampo, donde Palermo no termina de encontrar el funcionamiento.

Fernando Espinoza será el árbitro del encuentro, que se verá por la señal de TNT Sports.

La delegación de Aldosivi ante Banfield

Arqueros: José Devecchi y Fabián Assmann.

Defensores: Emanuel Iñiguez, Emanuel Insúa, Emanuel Insúa, Fabricio Coloccini, Marcos Miers, Federico Milo, Fernando Román y Rufino Lucero.

Mediocampistas: Francisco Cerro, Gastón Gil Romero, Leandro Maciel, Gastón Lodico, Pablo Becker

Delanteros: Malcom Braida, Gabriel Hauche, Martín Cauteruccio, Lautaro Rinaldi, Manuel Panaro y Javier Iritier.