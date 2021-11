Tigre es de Primera

En la gran final de la Primera Nacional, Tigre hizo pesar su mayor jerarquía, dominó a Barracas Central en el primer tiempo, se puso en ventaja con un golazo de Cristian Zabala, lo aguantó sin mayores sobresaltos en el complemento y se quedó con la victoria 1 a 0 en cancha de Banfield para conseguir el ascenso a la Liga Profesional. Después de dos años, el "Matador" vuelve a Primera.

El partido fue tal, entretenido, con llegadas, mientras estaba empatado, porque desde el primer minuto fue Tigre el que tomó la iniciativa y mostró querer ganarlo. Después del gol, se terminó. Los de Martínez estaban cómodos con la ventaja y Barracas nunca tuvo argumentos ofensivos para lastimar e ir por la igualdad, salvo algunas pelotas paradas que merodearon el área de Marinelli sin llevar peligro. La diferencia de jerarquía se notó, Menossi y Prédiger se adueñaron de la mitad de la cancha y la dupla Protti-Magnín era sensación de que algo podía pasar.

Barracas no podía agarrar la pelota y se dedicó a correr para cortar los circuitos de un "Matador" que era superior. Valenzuela, el mejor jugador albirrojo casi no tuvo participación y estuvo aislado de sus compañeros. Avisó Zabala después de un rebote afuera del área, pero le pegó mal, y lo rompió definitivamente a los 42', cuando Magnín fue a presionar en la salida a Gagliardo que rechazó mal, el mediocampista controló, se acomodó y sacó un derechazo letal que se clavó arriba, contra el palo izquierdo del arquero, que pensó que se iba. Para Barracas fue un golpe de KO y lo mejor que le pudo pasar fue que terminara el primer tiempo.

Sin embargo, la tónica no cambió demasiado en la segunda mitad. O sí, porque Tigre ya no fue con tanta gente hacia delante y se preocupó más por no dejar espacios y no darle oportunidades a su rival. Sin desnivel de los hombres más importantes del equipo de De Paoli, los de Victoria veían pasar los minutos y estar cada vez más cerca del objetivo. No pasó nada en ese complemento, porque uno no quiso y porque el otro no pudo. La serenidad de Tigre chocó con el apuro y desesperación de Barracas que vio pasar la gran oportunidad de su historia.

El "Matador" jugará su temporada 34 en la máxima categoría, ya que antes estuvo en los siguientes períodos: 1931-1942, 1946-1950, 1954-1958, 1968, 1980, 2007/08-2018/19.

Barracas tendrá una chance más por el camino largo del Reducido. Espera en semifinal el peor clasificado de los cruces entre Independiente Rivadavia - Almirante Brown (1 a 1 en la ida), Deportivo Morón - Quilmes (2 a 2) y San Martín de Tucumán - Ferro (1-3), para ver si puede lograr el sueño de llegar a Primera.

Síntesis

Tigre (1): Gonzalo Marinelli; Víctor Cabrera, Fernando Alarcón, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Blondel, Sebastián Prediger, Lucas Menossi y Cristian Zabala; Ijiel Protti y Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Cambios: ST 16' Agustín Cardozo por Zabala, 41' Diego Sosa por Menossi y 47' Milton Céliz por Protti.

Barracas Central (0): Maximiliano Gagliardo; Dylan Glaby, Bruno Cabrera, Fernando González y Gonzalo Paz; Juan Manuel Vázquez, Carlos Arce y Lucas Colitto; Iván Tapia; Fernando Valenzuela y Leonel Buter. DT: Rodolfo De Paoli.

Cambios: ST 0' Germán Estigarribia por Buter, 16' Facundo Stábile por Vázquez y 40' Valentín Viola y Mauro Albertengo por Arce y Cabrera.

Goles: PT 42' Zabala (T)

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: "Florencio Sola".