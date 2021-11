Mi gran casamiento coreano: Choi Tae Joon y Park Shin Hye anunciaron su boda 

La actriz Park Shin Hye anunció su embarazo y boda con el también actor Choi Tae Joon tras cuatro años de relación. La noticia fue confirmada por la protagonista de The heirs, a través de una carta publicada en su fancafe oficial el 23 de noviembre.

“Me voy a casar con la persona con la que he estado saliendo desde hace un tiempo. Él fue mi pilar de apoyo durante mucho tiempo, y abrazó a la persona Park Shin Hye con todas sus cualidades faltantes, por lo que estoy planeando comenzar una vida como la pareja de alguien en el matrimonio”, manifestó.

Asimismo, la protagonista de Escalera al Cielo relató que, durante los preparativos para su matrimonio, la pareja se enteró del embarazo. “Una nueva y preciosa vida llegó a nosotros”, señaló.

En la misiva, la también protagonista de Sisyphus the myth agradeció a sus fans por su constante apoyo a lo largo de sus 20 años de trayectoria. “Tal vez sea esa la razón por la que estoy tan nerviosa de traerles hoy esta noticia y, en cierto sentido, me preocupa que todos ustedes se queden muy sorprendidos. Pero, quería que fueran los primeros en saberlo”, dijo.

La noticia sobre el noviazgo de Park Shin Hye y Choi Tae Joon comenzó a circular durante finales del 2017 y fue oficializada por sus agencias el 4 de marzo del 2018. En una entrevista de junio de este año, la actriz comentó sobre ello: “No era nuestra intención hacer pública nuestra relación en ese momento, pero sucedió y ha sido agradable”, manifestó en aquella ocasión.



¿Dónde será el matrimonio de Park Shin Hye?

Debido al carácter privado de la ceremonia, no se han revelado detalles concretos sobre el lugar dónde se realizará. Por otro lado, K-media informa que será en algún lugar de Seúl, Corea del Sur.

Park Shin Hye y Choi Tae Joon hicieron pública su relación en el 2017. Foto: Naver/JTBC

¿Cuándo nace el bebé de Park Shin Hye?

Tampoco hay muchos datos sobre el hijo de Park Shin Hye y Choi Tae Joon, pero por palabras de la actriz se sabe que el embarazo se encuentra en sus inicios. Según algunos rumores, la famosa estaría en el cuarto mes de gestación.