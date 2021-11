Covid: Provincia alerta una cuarta ola para inicios de 2022

En medio del fuerte aumento de casos de coronavirus que castiga a muchos países de Europa, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que “es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola” en la Argentina, y alertó que “muchos mayores de entre 18 y 39 años están cancelando el turno para la segunda dosis porque se relajaron ante la baja de casos”.

Kreplak reconoció que podría existir un rebrote de coronavirus en el verano, aunque dijo que desde el Gobierno esperan que “no sea muy fuerte si es que aparece”. Sin embargo, lanzó: “De acá a marzo o abril es probable que tengamos una nueva ola de como se ha visto en todos los años y en otros lugares del mundo”.

Asimismo, afirmó que ante dicha situación hay que tener un diferencial muy grande, que es que no quede población sin vacunar, es decir, llegar al menos al 90% de la población ya vacunada. No obstante, reconoció que hay vacunación libre en la Provincia para las dos dosis, pero “hay muchos que no van”, y en ese sector puso al grupo etario de 18 a 39 años.

“En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote. Si en estas condiciones de circulación no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande”, dijo a Urbana Play FM.

“Se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada con tres dosis pensando que, para esa época, como se está viendo en Europa, puede ocurrir una ola fuerte de contagios”, añadió.