Caravana trágica: archivaron la causa contra el conductor del auto al confirmar quién manejaba la moto que generó el choque

A dos meses del fatal accidente en el que murió un joven motociclista de 18 años que participaba de una caravana en Fortunato de la Plaza y Talcahuano tras chocar contra un auto Chevrolet Corsa, la fiscalía de Delitos Culposos dispuso el archivo de las actuaciones al considerar que el accionar del automovilista no constituyó delito alguno.

La fiscalía había iniciado actuaciones de oficio a partir del accidente múltiple de tránsito que se registró durante los primeros minutos del 20 de junio en el que murió Franco Agustín Maiorano y resultaron heridas varias personas que debieron ser atendidas en varios centros de salud.

De la investigación a cargo del fiscal Germán Vera Tapia no se obtuvieron elementos de prueba suficientes para acreditar en modo fehaciente y que permita sustentar una imputación penal, la existencia de “una conducta negligente, imperita, imprudente o antirreglamentaria” que pueda haber causado un resultado fatal por parte del conductor del auto a quien se observa circular por su carril, a velocidad precautoria, con luces encendidas y que, posteriormente, se determinó que poseía toda la documentación en regla.

A través del testimonio de una de las personas lesionadas se determinó que el motovehículo que “de manera imprudente circulaba por la contramano era manejado por la personas fallecida”.

“Al principio no estaba seguro, pero viéndolo ahora nos reconozco como la primera moto que sufre el impacto, si se mira bien se nota mi campera color crema, el casco blanco de Franco y cómo estoy guardando el teléfono en mi riñonera. Desconozco a quien impactó después el Corsa. Aporto los videos de distintos ángulos del choque, en los cuales me reconozco junto con Franco, como el primer motovehículo en ser impactado”, declaró quien iba como acompañante.

Ocurrió en Fortunato de la Plaza y Talcahuano.

Vera Tapia sostuvo que la resolución tomada no perjudica el derecho de quien se considere damnificado para reclamar la indemnización por daños y perjuicio que entienda haber sufrido atento a “la diferente intensidad probatoria requerida en el fuero penal respecto del civil y los diversos factores de atribución de responsabilidad en uno y otro campo”.

El conductor del Chevrolet Corsa que quedó en medio de la caravana trágica declaró que mientras lo atacaron a golpes también le gatillaron y no salió la bala. “Yo veo todo el malón de motos y dejo de acelerar, apenas toco el freno y me voy desviando despacito a la derecha. Ni siquiera me dejaron tiempo a poner el giro porque yo iba a doblar en Talcahuano para desviarme de todo eso porque sé lo que hacen, sé lo que pasa siempre cuando hay caravanas e iba a tratar de evitarlo”, dijo Gianluca Puig al retirarse de la fiscalía de Delitos Culposos cuando prestó declaración.

“El auto toma la dirección que toma por culpa de la primera moto que colisiona que me rompe el eje del auto, se revienta el airbag y me deja inconsciente por lo que no tuve la culpa de nada, no tuve el control”, señaló.