Este viernes no habrá clases en algunas escuelas de Mar del Plata: los motivos

Esta semana para muchos alumnos de la ciudad y la zona será un poco más corta. Es que este viernes 22 de agosto no habrá clases en algunas escuelas de Mar del Plata, Batán, Mar Chiquita y General Alvarado.

La suspensión de las clases es debido a que el personal docente deberá asistir a unas jornadas de capacitación especial y solo afectará a los colegios secundarios.

“No se trata de un perfeccionamiento, sino que es una de las jornadas previstas para los equipos docentes y directivos en las escuelas del nivel secundario. Es a partir de todo el trabajo pedagógico de intensificación de los aprendizajes que se viene dando este año en el marco de la implementación del nuevo régimen académico para el nivel secundario”, expresó Carolina Di Alessio, Inspectora Jefa Regional de Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep).

La actividad alcanza a todas las modalidades de la enseñanza secundaria, incluidas las escuelas de orientación técnica, artística y agraria.