Increíble accidente: perdió el control de su auto y quedó colgado en la costa

La conductora del coche dijo que sintió que sintió un golpe en la rueda derecha y empezó a hacer trompos.

Un increíble accidente se registró este miércoles al mediodía en la costa marplatense, cuando un auto dio varios trompos, chocó contra el murallón costero en la zona de Playa Grande y quedó ahí, colgado, para sorpresa de los curiosos y testigos que pasan por el lugar.

El insólito choque se dio poco antes de las 13 en Avenida Patricio Peralta Ramos y Formosa, en la zona de la Playa Grande, cuando una joven de 23 años que iba sola en su auto perdió el control del vehículo, un Ford Fiesta Kinetic Titanium, dio varios trompos y terminó con su coche estrellado contra el paredón, con la trompa en el aire, atascado.

La mujer contó lo que le ocurrió y no sufrió heridas de gravedad, y por suerte tampoco se registraron lesionados entre las personas que estaban cerca del lugar, que en un día lluvioso no contaba con tantos peatones, por lo que se investiga si la lluvia caída sobre el asfalto tuvo algo de responsabilidad.

La policía trabaja en el lugar pero no hizo falta cortar el tránsito y tampoco la sistencia del Same, mientras una grúa intenta rescatarla del lugar y se le realiza el test de alcoholemia de rutina a la conductora.