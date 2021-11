La historia de la falsa cadena de Whatsapp que infunde temor en Mar del Plata

La responsabilidad y el sentido común es clave para no alimentar el miedo en las redes. Foto: cortesía LMNeuquén.

Los mensajes se repiten, se repiten y se viralizan por Whatsapp. No importa que no haya sido chequeado, que no tenga ningún sustento y que carezca de referencias constatables: las personas lo comparten igual, por las dudas, con total inconcencia del daño y del temor que infunden. Y así es que muchísimas familias de Mar del Plata vuelven a caer en las últimas horas en la trampa de una cadena que alerta sobre presuntos secuestros masivos de chicos.

Son tres los audios que se viralizaron, acompañados por algunas capturas de pantalla. Uno de ellos, dice así: "Hola Fede, ¿cómo te va? Buen día. Necesito que hagas un favor. Agarrá todo tipo de contacto que tengas, que tengan hijos, hijas, lo que sea y avisá que en el maternal infantil acaban de secuestrar a una criatura. Le pegaron una puñalada a la madre y allá adentro le pegaron otra puñada. Están en una combi blanca y en una camioneta roja. Dale aviso a toda tu familia que la cuadra está jodida. Así que por fa negro, dale el aviso a todos. Me avisó Noelia recién que están todos los policías en el maternal infantil".

En el segundo, se escucha el siguiente relato: "Ojo amigo con los chicos en la calle. Andan secuestrando chicos en la calle, pensamos que era chamuyo, pero hace un rato le quisieron secuestrar la bebé a un compañero. No se la pudieron llevar porque se la prendió. Fue lo mismo, en un Gol Trend Blanco. Ahora, esto fue hace un ratito y dicen que secuestraron a una criatura ahí en el jardin Don Orione".

Y en el tercero, es una mujer la que, entre llantos y desesperación, comenta: "Hola, disculpen, soy la mamá de Flores Ignacio. Me acaban de decir que lo subieron a un auto. Por favor, si alguien lo vio, que me avise por favor. Yo acabo de llegar de trabajar y estoy yendo a la comisaría. Cualquier cosa que sepan de él, se los agradezco. Cómo estaba vestido o algo...".

Con preocupación y demasiada inocencia, fueron numerosos los lectores que hicieron llegar a la redacción de 0223 estos tres mensajes, uno más falso que el otro. De acuerdo a los datos que accedió este medio por parte de fuentes oficiales, en todo Mar del Plata no se registró ninguna denuncia por un secuestro o un ataque a puñaladas de estas características. "Se hicieron las averiguaciones de rigor en todas las dependencias y no existe una sola denuncia", ratificaron las autoridades consultadas.

Y es lógico que la policía no haya podido dar con ninguna denuncia de este estilo porque el presunto hecho que se advierte en esta cadena de Whatsapp ni siquiera tiene su génesis en Mar del Plata sino en la localidad bonaerense de Tigre: el hospital Materno Infantil del que se habla no es el Don Victorio Tetamanti de la ciudad sino el Dr. Florencio Escardó del municipio tigrense.

El falso mensaje comenzó a circular entre los vecinos de Tigre a fines de la semana pasada y motivo un comunicado aclaratorio de las autoridades de allí para aclarar que todo lo que se decía carecía de sustento. "Desmentimos rotundamente estos dichos malintencionados, que carecen de veracidad alguna. No existe ninguna denuncia penal que sustente el relato mencionado. Solicitamos a la comunidad evitar la difusión de este material que solo intenta infundir miedo en la comunidad de Tigre", indicaron en aquella comuna.

Pero como los mensajes en las redes no entienden de tiempos y distancias, poco a poco comenzó a difundirse por el resto del país y llegó hasta la Patagonia. Esta semana, los medios de Neuquén también se hicieron eco de la misma noticia falsa que rápìdamente fue desmentida por voceros de la escuela 201 y de la Policía neuquina.

Y a partir de este martes, la cadena penetró en los usuarios de Mar del Plata. La pregunta es: ¿cuándo se detendrán estos mensajes virales? Y la respuesta mucho más fácil: cuando se dejen de compartir noticias que no son de fuentes oficiales.

Tips para saber la veracidad de un mensaje

El temor suele ser uno de los principales sentimientos a los que apelan las cadenas para sobrevivir y reproducirse a pasos agigantados tanto en WhatsApp como en cualquier red social. Por eso, los hechos de inseguridad suelen obtener gran protagonismo para estas prácticas. Hace poco, en la ciudad también se hizo viral un mensaje que alertaba sobre presuntos secuestros y violaciones de mujeres en masa en la zona norte.

En general, las cadenas suelen ser ambiguas y no aportan datos concretos sobre los hechos que se narran. Y en esta cadena que llevó temor a las familias de Mar del Plata es más que evidente: se habla de un "maternal infantil", de un jardín y de una comisaría sin dar nociones del presunto secuestro y ataque a puñaladas. De este modo, el mensaje puede ser fácilmente relacionado por las personas que lo comparten, independientemente de la zona donde viven.

Responsabilidad y sentido común

Al momento de recibir una cadena de WhatsApp (que alerte sobre la desaparición de personas, asesinatos o secuestros de menores de edad) es indispensable que el usuario utilice el sentido común, reflexione e intente corroborar la veracidad de la fuente de donde proviene la información.

No se debe compartir la noticia que no proviene de una fuente oficial, ya sea de cualquier estamento del Gobierno como de un medio de comunicación reconocido.