Ante un posible rebrote, piden discutir restricciones para los no vacunados

Mientras distintos países de Europa atraviesan nuevas olas de casos de coronavirus y avanzan con las restricciones, principalmente, para la población de no vacunados, desde el gobierno de Axel Kicillof aseguraron este jueves que ante un posible rebrote en nuestro país en el verano se deberá discutir algún tipo de estrategia para aquellas personas que no han querido inmunizarse contra el Covid-19.

El encargado de dar a conocer esa postura fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien explicó: “Las restricciones son en función de que se ponga en riesgo el sistema de salud y que la situación sea más grave. No pareciera ser un escenario probable. Pero sí creo que puede haber una ola en el verano, sobre todo porque empieza el calor y hay mucho aire acondicionado en lugares cerrados”.

Para el funcionario, avanzar en medidas que alcancen a quienes no se vacunaron contra el Covid “es una discusión que tenemos que darnos, no solamente sanitaria, sino que tiene que atravesar a toda la sociedad en general y no lo haría en función de los casos, sino que tenemos que darla ahora para llegar preparados al otoño próximo”.

“Me parece que la discusión es: o es obligatoria la vacuna, o si se produce una serie de restricciones para aquellos que no están vacunados que no solamente se pone en riesgo a él mismo sino a los demás”, señaló en declaraciones a radio Continental, al tiempo que pidió no desatender los cuidados recomendados por las autoridades sanitarias.

En ese sentido, reiteró la necesidad de continuar con el uso de barbijos, verificar que en espacios cerrados haya ventilación cruzada y sostener el distanciamiento social, mientras se sigue adelante con la campaña de vacunación. “Yo lo que creo es que en el verano podríamos tener algún tipo de rebrote, pero no creo que conlleve restricciones”, aclaró.