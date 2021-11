El Congreso de Chile prorrogó por la militarización de regiones por conflicto mapuche

El Congreso de Chile terminó de prorrogar por tercera vez el estado de excepción que permite la militarización de dos regiones del sur del país por un aumento de hechos de violencia y ataques atribuidos a separatistas mapuches y a bandas criminales.



El Senado aprobó la noche del miércoles extender otros 15 días le medida, que expiraba hoy, por 16 votos a favor y 14 en contra luego de un empate inicial en 16 que se rompió en una segunda votación en la que un senador se abstuvo y otro no votó.



El sí del Senado llegó horas después de que la Cámara de Diputados diera su propio aval a la extensión del estado de emergencia en provincias de las regiones de La Araucanía y del Biobío, con con 80 votos a favor, 53 en contra y seis abstenciones.



El estado de emergencia fue decretado por el presidente saliente Sebastián Piñera el 12 de octubre y prorrogado dos semanas después por el propio mandatario, que puede extenderlo solo una vez siempre y cuando no supere los 30 días.



Posteriormente, Piñera introdujo un oficio al Congreso en el que solicitó una nueva prórroga, que fue aprobada y entró en vigencia el 11 de noviembre, con fecha de vencimiento hoy, 25 de noviembre.



El Gobierno solicitó después la nueva prórroga que fue aprobada anoche, que, según dijo, es necesaria para continuar sus labores de fiscalización y apoyo al Ejército y los policías desplegados en las cuatro provincias militarizadas, dos de La Araucanía y dos de Biobío.



"Este estado de emergencia no es contra un pueblo determinado, es justamente contra aquellas cosas que le molestan y duelen al Chile profundo en todas las regiones del país: crimen organizado, uso de armas, drogas, narcotráfico, robo de vehículos y madera", aseveró el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, ante los parlamentarios.



El ministro de Defensa, Baldo Prokurica, dijo que el Gobierno "quiere establecer la paz" y remarcó su obligación de "defender a las familias" de la zona que "viven permanentemente atacadas por quienes hoy, encapuchados, con armas de fuego, las atacan, atacan a las policías y a los militares", informó la agencia de noticias Europa Press.



La votación en la Cámara de Representantes se llevó a cabo apenas tres días después de la celebración de elecciones presidenciales en Chile, cuyos resultados emplazaron al representante del Frente Amplio, Gabriel Boric, y al del Partido Republicano, José Antonio Kast, a una segunda vuelta el mes que viene.



Boric, un político de izquierda, votó en contra de prorrogar el estado de emergencia, ante lo que el Gobierno ha saltado para criticar que el candidato presidencial aparece en los programas de TV "reuniéndose con las víctimas de la violencia" pero que no da un paso al frente cuando su discurso debe "transformarse en acciones concretas".