Perdió la casa por un fuego artificial y ahora busca ayuda para mudarse

Una joven de Mar del Plata solicita ayuda para poder mudarse junto a su esposo a una casa ubicada en el Puerto después de haber sufrido en 2018 importantes daños en una vivienda del barrio Juramento a causa de un fuego artificial que cayó sobre el techo durante los festejos de Navidad.

Sofia Galasso quiso visibilizar el pedido para obtener algún tipo de colaboración después de transitar varios años de frustración en el intento por reconstruir el domicilio de Diagonal Canata al 2600.

El incendio que arruinó su casa ocurrió en la Navidad del 2018. Mientras la joven y su familia festejaban afuera, muy pocos minutos después de las 0 horas, impactó un fuego artificial contra el techo que provocó su caída. "Lo perdimos todo", lamentó.

"El intendente Carlos Arroyo nos prometió ayuda en su momento pero nunca llegó. En 2019 tampoco conseguimos ayuda para levantar de cuenta nueva la casa, no teníamos dinero suficiente, y en el 2020 apareció la pandemia del coronavirus", aseguró la chica de 25 años, a 0223.

La joven dijo que a principios de este año lograron levantar algunas paredes en la casa siniestrada pero remarcó que su infraestructura "está muy dañada, tanto los techos, como los pisos, como la luz y el gas". "No tenemos agua caliente porque la conexión es inestable, no tenemos pisos por lo comentado, no tenemos puertas tampoco", ejemplificó, sobre las carencias.

Hoy vive con su suegra, una persona jubilada y en situación de discapacidad, pero hace tiempo se decidió con el esposo de ir a otra casa que está en la zona del Puerto. "Nuestro pedido es ayuda para conseguirla, no nos interesan los muebles, no nos interesa nada estético. Solo una casa con seguridad, puertas, calefacción, ducha y agua caliente. Una heladera y un lavarropas", aclaró.

"Amo a mi ciudad, no quiero irme de ella. Quiero que mis futuros hijos crezcan junto al mar y quiero darles la felicidad que yo no tuve. Quiero saber que sepan lo que es tener juguetes y crecer en un ambiente sano", expresó Galasso.

La marplatense, además, dijo que carece de todo tipo de relación con su familias después de haber sufrido "desde golpes hasta abusos en la infancia" en el ámbito materno. "Es todo muy difícil para mí; no le deseo a nadie vivir este daño irreparable que generó mi madre y los abusos", aseguró.

La chica, inclusive, dijo que está diagnosticada de "forma crónica con depresión y trastorno de ansiedad" y que sigue con un tratamiento psiquiátrico tras haber tenido intentos de suicidio

. "Somos gente humilde pero muy trabajadora. Actualmente estoy de licencia psiquiatra en mi único trabajo en blanco pero tengo un emprendimiento y un trabajo a comisión que aún no me han pagado pero me llevo experiencia", comentó, e insistió: "Necesito salir adelante, necesito esa casa para tener finalmente un lugar donde vivir y que todo sea más cálido en mi vida. Tengo esperanza en Dios de que las cosas van a cambiar".

Quienes deseen colaborar con Sofia Galasso se pueden comunicar al 223 312 8980.