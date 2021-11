Todoroff: "Acompañamos en las malas y ahora debemos recibir las buenas"

La visita a Mar del Plata de Luis Barrionuevo tuvo lugar a pocos días de las elecciones internas que se celebrarán en el gremio el próximo 2 de diciembre con la participación de dos listas: la Celeste, encabezada por la actual secretaria general, Nancy Todoroff, y la Verde que lidera Pablo Santín.

Todoroff destacó que un sector golpeado como el de los hoteleros y gastronómicos por la pandemia logró tener paritarias que le permitieron "recuperos importantes" y dijo que el gremio acompañó a las empresas durante los momentos más críticos de la pandemia, por lo que pidió acompañamiento a los trabajadores en la previa de una gran temporada de verano.

"En enero pasado tuvimos que movilizarnos para lograr paritarias y un plus de temporada porque nadie quería pagar. Tuvimos una temporada que no fue y sin embargo por la lucha y las reuniones logramos sostener el plus para que no perdieran un derecho que tienen hace 20 años. Luego tuvimos un ajuste del 15% en septiembre, octubre y noviembre que se hace no remunerativo en diciembre y el convenio logrado con FEHGRA ahora es del 49%, lo mismo con el resto de los convenios, excepto CACID que cerró en el 50% con 20% en enero, 10 en marzo y otro 20 en marzo", detalló la actual titular del gremio en Mar del Plata.

Nancy Todoroff busca renovar su mandato en Uthgra al frente de la lista Celeste. Foto: 0223.

A su vez, Todoroff destacó que las últimas reuniones con los empresarios les permitieron cerrar "el plus de temporada". "El año pasado fue reducido pero no se perdió. Este año gracias al impulso logramos que se firme en poco más del 100% de aumento, lo cual era necesario", marcó.

En esa línea, la candidata a renovaar la conducción del sindicato indicó que será muy importante también "para recuperar trabajadores". "Estamos muy contentos con los resultados y sobre todo por lograr que desde enero tengan en su bolsillo lo que realmente necesitan. Vamos a tener una gran temporada, con reservas importantísimas en enero y creemos que como los gastronómicos y hoteleros acompañamos en las malas al sector, ahora también debemos recibir de las buenas", planteó.

Por otro lado, Todoroff sostuvo que tomaron el compromiso de realizar cotroles para evitar el trabajo no registrado o el pago por fuera del convenio. "Existe y ha aumentado el trabajo en negro. Es algo que seguimos de cerca al igual que el cumplimiento de los convenios y las paritarias firmadas", finalizó.

Por su parte, Barrionuevo cargó contra Santín, a quien acusó de "plantear una revolución chavista, que no se condice con la seriedad que debe tener alguien que se precie de ser dirigente". "Ahora quiere hacer reivindicaciones que no hizo cuando estaba en el sindicato", apuntó.

Barrionuevo cargó contra el rival de Todoroff, Pablo Santín. Foto: 0223.

"Nosotros elegimos a Nancy para nuestra seccional, para apoyar, porque las grandes inversiones se hacen desde el plano nacional. Y Mar del Plata tendrá la mejor estructura del país con su futuro edificio, porque es lo que se merece la ciudad, por la cantidad de trabajadores y trabajadora que hay, por la gran familia que somos", agregó.

"El titular de la Lista Verde está lleno de mentiras y el jueves tendrá la oportunidad de demostrar en las urnas cuántos votos tuvo con las mentiras. Mucho tiempo dijo que él estaba con Barrionuevo y levantando firmas, lo cual yo tuve que salir a desmentir ante cada llamado de los empresarios o de los propios trabajadores porque en ningún momento le di el aval, porque no tiene conducta. No acostumbro hablar mal de un compañero, pero la mentira tiene patas cortas y era momento de aclarar. No es la persona en la cual nosotros podemos confiar en la responsabilidad de dar la conducción local, porque no está a la altura", concluyó Barrionuevo.