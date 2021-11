Crucero Hamburg: Puerto Madryn rechazó el ingreso e impidió el descenso de los pasajeros

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, no autorizó el ingreso del crucero Hamburg.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, solicitó a la Administración Portuaria que rechace el desembarco del crucero Hamburg, procedente de Cabo Verde. Así, la nave suma con esto un nuevo conflicto en su periplo por las costas argentinas.

El jefe de la comuna, indicó: "En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”. Además, señaló que su intención es el cuidado de la población frente a una embarcación que proviene de una zona que está en alerta por el origen de la nueva variante ómicron.

“Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, agregó Sastre.

“No tengo ningún tipo de dudas de que esta es la medida que tengo que llevar adelante; tenemos muy en claro lo que tenemos que hacer en nuestro puerto”, aseguró el intendente.

La llegada del crucero al país el viernes generó una situación insólita. Al principio los pasajeros recibieron la autorización para desembarcar porque autoridades de Sanidad creyeron que Cabo Verde se encontraba en Asia.

Cuando se dieron cuenta de que el buque venía de África, continente en alerta por la aparición de una nueva cepa de COVID-19, revocaron el permiso y obligaron a todos los turistas a volver a la embarcación.