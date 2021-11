Alvarado tuvo la despedida soñada ante su gente

Todo bien le salió a Alvarado que, le costó abrirlo, pero cuando lo hizo lo ratificó. Porque antes de irse al descanso, Cadenazzi puso el 1 a 0 y el complemento estuvo demás, porque Nueva Chicago casi no inquietó, cometió muchos errores y el local lo aprovechó para estirar la cuenta y decorar un 4 a 0 que fue la mejor manera de despedirse de su gente en la temporada. Pero además, para seguir sumando y mantener más latente que nunca su esperanza de clasificar a la Copa Argentina 2022. En la última fecha, visita al líder Almirante Brown en Isidro Casanovas.

La temporada de Alvarado no se deberá medir por lo que pase la semana que viene ante Almirante Brown, uno de los candidatos al ascenso, que se juega ni más ni menos que el lugar en la final, sino que debe analizarse por el año completo y es más que buena. Por eso, está bueno que la última presentación en casa haya tenido esta despedida, con goleada, para que el equipo reciba el reconocimiento que merece porque, más allá de algún bajón, en líneas generales estuvo por encima de las expectativas previas.

La gente de Alvarado dijo presente en buen número para darle la despedida del año. (Fotos: Diego Berrutti)

En esta última cita en el Minella, le tocaba jugar contra el colista Nueva Chicago y Coyette apostó a un sistema muy ofensivo, con cuatro delanteros naturales en cancha. Y eso hizo que le costara acomodarse y que el comienzo sea para la visita que tuvo el gol con un centro que nadie pudo empujar y un mano a mano que Pedro Fernández tapó con categoría. Esos llamados de atención despertaron al "torito" que empezó a mover la pelota y llegar. Las trepadas de Cáceres era una de las principales vías de ataque, pero faltaba la puntada final. Sin embargo, con esa fórmula, consiguió el premio a 8' del final de la etapa, Astina aprovechó la trepada del paraguayo y lo habilitó para que llegue al fondo y tire el centro para que Felipe Cadenazzi se saque la bronca por la sequía y meta un cabezazo goleador, imposible para Bottini que selló el 1 a 0 para irse al vestuario con mayor tranquilidad.

Felipe Cadenazzi recibió de Cáceres y marcó el primer gol, para sacarse la bronca por la sequía. (Foto: Diego Berrutti)

Si eso lo calmó, en 15' del complemento terminó el partido. Chicago no sólo que no podía lastimar en ataque, sino que comenzó a cometer errores groseros en el fondo y lo aprovechó el local para sentenciar la historia. A los 9', Cáceres otra vez ganó por su lado, el centro cayó del otro sector donde esperaba Brian Mieres que controló y sin dudar definió fuerte para el 2 a 0. La visita no terminó de recuperarse de ese golpe, que otra vez el lateral (hoy volante por derecha) se metió al área, probó con fuerza y Escudero en su afán por despejar terminó desacomodando a su arquero para el 3 a 0.

Brian Mieres, como mediocampista, hizo un gol (y medio) y metió la asistencia del cuarto. (Foto: Diego Berrutti)

El resto estuvo de más, Alvarado se tranquilizó y esperó agazapado para poder salir de contra. La visita apenas inquietó pero siempre que lo hizo apareció Fernández para responder y a los 38', el premio lo tuvo Robertino Giacomini, que había entrado hace un ratito, que había estrellado un remate en el palo ante Chacarita que terminó en gol de Vidal y que hoy, recibió de Mieres y no perdonó, controló para entrar con pelota al arco y poner el 4 a 0 final. El broche, que le dio lugar a Coyette para mandar algunos minutos a Esteban Ruiz Díaz, que hizo su debut en la categoría y en el arco albiazul. Hizo su parte, metió tercer triunfo seguido y le avisó a los otros que está ahí, expectante, que su objetivo está claro y que la Copa Argentina la tiene entre ceja y ceja.

Síntesis

Alvarado (4): Pedro Fernández; Darío Cáceres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Brian Mieres y Julián Vitale; Ezequiel Vidal y Marcos Astina; Mauro Valiente y Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 20' Matías Rodríguez y Sebastián Jaurena por Astina y Cadenazzi, 32' Leandro Navarro y Robertino Giacomini por Vitale y Valiente, y 39' Esteban Ruiz Díaz por Fernández.

Nueva Chicago (0): Agustín Bottini; Julián Cosi, Enzo Lettieri, Matías Escudero y Tobías Grana; Martín Macario, Víctor Beraldi, Claudio Curima y Alexis Vázquez; Brian Guerra y Agustín Maziero. DT: Walter Marchesi.

Cambios: ST 16' Paulo Charpentier por Grana, 35' Alejo Vega y Diego Escalada por Vázquez y Macario, y 38' Jonathan Fleita por Lettieri.

Goles: PT 37' Cadenazzi (A); ST 9' Mieres (A), 11' Escudero, en contra (A) y 38' Giacomini (A).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: José María Minella.