Le falta una pierna y lo asaltaron: pide ayuda en la calle para subsistir

Desde hace dos semanas, Daniel Lezama tiene una gran preocupación: pagar la deuda que se le acumuló en la pensión donde alquila una pieza, luego de que dos delincuentes lo abordaran en la calle y lo despojaran del celular y el dinero que llevaba encima, y que había cobrado en concepto de pensión por discapacidad.

Para el hombre de 58 años, esa suma era su principal ingreso: inhabilitado para trabajar en los hornos de ladrillos -actividad a la que se dedicó gran parte de su vida- por la amputación de su pierna izquierda y una lesión en una cadera producto de un grave accidente que sufrió en 1981, no encontró más opción que pedir ayuda entre los automovilistas que se detienen en los semáforos del centro de la ciudad.

Desde el día del robo quedó incomunicado pero se lo puede localizar en la zona del micro y macrocentro marplatense. Fotos: 0223

A Daniel es habitual encontrarlo en las esquinas de Belgrano e Independencia, Guido y Luro o Jara y 3 de Febrero. En el pecho lleva colgado un cartel en el que explica su situación: “Necesito ayuda de trabajo o cualquier otra ayuda”. Siempre se muestra amable, porque considera que “nadie tiene la obligación” de darle algo y por eso agradece reciba o no alguna colaboración económica de parte de los conductores.

Pero hace 15 días, alrededor de las siete de la tarde, dos jóvenes lo acorralaron en Dorrego y 25 de Mayo y le quitaron el teléfono y el dinero que llevaba y que tenía como destino pagar el lugar en el que se aloja. Los delincuentes lo tomaron completamente desprevenido: iba sin la prótesis de su pierna y no pudo defenderse ante el ataque. “El dueño de la pensión me conoce y me dejó quedarme, pero tengo que pagar la deuda y me cuesta un Perú”, contó este martes en diálogo con 0223.

El hombre acumula una deuda con el propietario de la pensión donde duerme y busca saldarla lo antes posible para poder quedarse. Fotos: 0223

Si bien Daniel se mostró compasivo con el accionar de los ladrones al entender que se trataban de dos jóvenes “perdidos en la droga” y que “ni siquiera saben lo que hacen”, reconoció que el daño que le provocaron fue enorme. “Me arruinaron”, definió.

Sin familia e incomunicado, a Daniel es posible localizarlo en la zona del micro y macrocentro de Mar del Plata, tratando de recuperar con donaciones el dinero que adeuda.