Tolosa Paz: "Mar del Plata no se salva con el 'vecinalismo'"

La primera candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, encabezó este martes una de las últimas recorridas de campaña en Mar del Plata con vistas a las elecciones generales del 14 de noviembre y pidió al electorado respaldar en las urnas la "agenda de trabajo" que promueve el Gobierno de Alberto Fernández.

"Tenemos una agenda que busca construir a Mar del Plata en el marco de un proyecto de Provincia y Nación. No es todo lo mismo. No se puede pensar que Mar del Plata se salva en una especie de 'vecinalismo' sin estar asociada a un proyecto de Provincia y país, y esto es central", aseguró la dirigente, al reiterar críticas al macrismo y en particular a la gestión de Guillermo Montenegro, intendente que responde políticamente al PRO de Horacio Rodríguez Larreta.

En el mismo sentido, Tolosa Paz razonó que para que "Mar del Plata crezca, se desarrolle, y deje de ser récord de desocupación" tiene alinearse a la gestiones de Axel Kicilloy Alberto Fernández. "Es un proyecto que mira a Mar del Plata en su gran potencialidad para generar lo que Mar del Plata tiene, además de industria turística, para ofrecerle al pueblo marplatense, que está sumamente comprometido con la producción y el trabajo", remarcó.

Foto 0223: Tolosa Paz apostó por la pesca, la industria naval y textil, y la actividad turística.

"Nuestra agenda no solo se trata de la Mar del Plata turística, tan hermosa y disfrutable para todos y todas, que es muy importante sostenerla y dinamizarla, sino tambien la Mar del Plata de los 365 días del año donde la actividad productiva vuelve a estar en el centro de la escena", reiteró la candidata, en declaraciones a 0223, en el marco de una recorrida por el Puerto junto al ministro de Pesca, Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez.

Tolosa Paz prometió que ella y el resto de los candidatos del Frente de Todos irán al Congreso y el Concejo Deliberante a defender "esta Mar del Plata y no la Mar del Plata que está disociada de este proyecto productivo". "Quienes hoy gobiernan la ciudad han defendido las posiciones del proyecto económico de la timba, de la fuga y la especulación financiera, y ese proyecto está lejos de la pesca, de la industria naval, del turismo y la generación de trabajo", advirtió.

Además, la referente del oficialismo pronosticó una temporada de verano "muy importante", con números turísticos "como nunca antes" y ponderó el crecimiento de la pesca y de la industria naval. "Hoy los astilleros vuelven a estar con tareas muy importantes. Hay una industria pesquera y naval que van de la mano a partir de decisiones que toma un Gobierno nacional", celebró.

De cara a las elecciones del domingo, y más allá del resultado electoral, Tolosa Paz reiteró la importancia de que cada marplatense vaya a dejar su voto en las urnas. "Suceda lo que suceda, hay que ir a votar. El 12 hubo una ausencia muy notoria en toda la Provicnia. Hoy estamos en otra etapa de pandemia que nos permite ir a votar. Ya no tenemos los protocolos del 12", recordó, y concluyó: "Hay que ir a votar el Frente de Todos porque la agenda que va a poner una Mar del Plata pujante, para todos y todas, es la del Frente de Todos".