Solidaridad instantánea: Daniel Lezama pudo pagar la pensión

Daniel Lezama ya no tiene que pensar en dormir en la calle: al tomar conocimiento de la dramática situación que atravesaba, dos chicas se pusieron al hombro una noble campaña virtual para juntar dinero en tiempo récord y pagarle la pesión que adeudaba por el robo que sufrió hace dos semanas en Dorrego y 25 de Mayo.

Pamela Porto y Emiliana Bonifaci fueron las jóvenes que se hicieron cargo de iniciar una campaña en redes para conseguir donaciones y saldar la deuda de 17 mil pesos que arrastraba y que se había vuelto la gran preocupación diaria del hombre de 58 años en situación de discapacidad.

"La gente ayudó mucho y por eso quería dar a conocer esto. Es una buena noticia dentro de todo lo malo que estamos viviendo", celebró Pamela, quien había iniciado la colecta para Daniel Lezama este sábado.

Pamela trabaja en un cotillón próximo a la zona que frecuentar el hombre y desde allí lo conoce y construyó una suerte de "amistad" con él. "Hablamos todos los días. Y la semana pasada me contó casi llorando lo que le pasó y empecé a ver cómo lo podía ayudar", explicó, en declaraciones a 0223.

Primero, la joven hizo gestiones en sus redes para tratar de conseguirle un celular, algo muy importante para Daniel Lezama ya que es la única vía de comunicación que tiene con sus hijos, que están en Paraná.

Foto: así Pamela Porto le entregó un nuevo celular a Daniel Lezama.

Al ponerse en contacto con Emilia Bonifaci, consiguió el teléfono y luego, junto a ella, también inició la campaña con la que finalmente pudo conseguir el dinero que hacía falta para garantizar su estadía en la pensión.

Pamela y Emilia no solo consiguieron los 17 mil pesos en tan solo tres días sino que también juntaron ropa, una frazada, una olla y una pava para Daniel. "Algunos me acusaron de chorra y mentirosa y me decían que quería ganar plata a costa de un discapacitado pero al final junté la plata. Agradezco a toda la gente que creyó en mí", expresó.

Es habitual encontrarlo a Daniel en las esquinas de Belgrano e Independencia, Guido y Luro o Jara y 3 de Febrero. Hace tiempo permanece inhabilitado para estar en los hornos de ladrillos -actividad a la que se dedicó gran parte de su vida- por la amputación de su pierna izquierda y una lesión en la cadera producto de un grave accidente que sufrió en 1981, por lo que no encontró más opción que pedir ayuda entre los automovilistas que se detienen en los semáforos del centro de la ciudad.