Aldosivi se fue de vacaciones con un cierre ideal

Ni el más optimista hincha de Aldosivi hubiera imaginado, hace 10 fechas, cuando se fue Fernando Gago y asumió Martín Palermo, que el equipo podría experimentar tamaña mejoría y finalizar la Liga Profesional de esta manera, con una racha de seis victorias, 2 empates y sólo dos derrotas que le permitieron no sólo acomodarse arriba de la mitad de tabla, sino que también salió de la zona de descenso pensando en la próxima temporada. En su despedida del certamen, el "tiburón" pisó fuerte en La Plata, y en un final para el infarto, derrotó 3 a 2 a Estudiantes para irse de vacaciones con una sonrisa.

Fue un Aldosivi made in Palermo. Sin brillar en el juego, pero con mucha inteligencia para atacar, sin dejar espacios, con la solidez que tanto se le reclamó en la primera mitad del campeonato, con la contundencia en las pocas que genera y con alguna intervención de Devecchi que, otra vez, valió puntos. Así, el exgoleador le dio de su propia medicina a Estudiantes y consiguió una victoria importantísima para llegar de la mejor manera al receso e ilusionarse de cara a la próxima temporada.

El local intentó ser el protagonista en el arranque, pero le costó llegar con peligro al arco marplatense. Casi sin proponérselo, el "tiburón" mostró los dientes a los 18'. Francisco Cerro dejó dos hombres atrás con un solo movimiento, amagó a meter la asistencia pero la diagonal de Cauteruccio dejó libre a Zacaría por izquierda, el centro cayó al segundo palo y Malcom Braida sentenció de derecha para abrir el marcador cuando no había pasado demasiado. Fue un baldazo de agua fría para los de Zielinski que siguieron proponiendo pero sin demasiadas ideas. Encima, cuando lograban llegar a fondo, chocaban con la imprecisión de sus hombres de ataque o con la seguridad de Devecchi para cerrarles el arco.

A la vuelta del vestuario, el "Ruso" rompió la línea de 5 sacando a Tobio y Palermo respondió quitando un extremo (Zacaría) y sumando despliegue en la mitad de la cancha con Federico Gino. El juego iba por el mismo camino, un Estudiantes que proponía sin tanta claridad y un Aldosivi expectante, agazapado, esperando el momento exacto para pisar el acelerador. Los espacios aparecían y, por poco, a Cauteruccio se le fue larga en un mano a mano que pudo ser el segundo. Pero como en el primer tiempo, después de un rechazo de Andujar estiró la ventaja. Maciel bajó de cabeza para Hauche que controló y encaró, tiró el pase hacia adentro y siguió camino al área, Braida metió un toque "riquelmeano" para asistir al "demonio" que quedó cara a cara con el arquero y no perdonó: 2 a 0 a los 33' y olor a historia definida.

Sin embargo, la noche tenía preparada muchas emociones. Porque con la fórmula preferida del "pincha", los centros desde los costados, llegó el descuento y le puso emoción al final. Noguera remató tras el envío de Zuqui y achicó la distancia a 6' del cierre. Con ese envión, Estudiantes lo empezó a arrinconar, el central se fue a jugar al área de Devecchi y se convirtió en una pesadilla ganando todo lo que llegaba por arriba. El exarquero de San Lorenzo sacó otra vez chapa de arquero gana partidos y sacó por encima del travesaño un cabezazo que tenía destino de gol y, en la jugada siguiente, recuperó alto Aldosivi, se juntaron Hauche y Cauteruccio, el goleador no fue egoísta y se la dio la exArgentinos para que concrete un doblete y selle el 3 a 1 cuando se cumplía el cuarto de los 5 minutos de adición. La última fue para el local, otra vez por arriba, otra vez con Noguera ganando, otra vez con Devecchi respondiendo de manera brillante, pero con Ezequiel Naya llegando para empujar y decorar el resultado.

Fue triunfo de Aldosivi que se va de vacaciones con otra cara. De parecer que estaba descendido mucho tiempo antes, a llegar a las fiestas fuera de la zona roja, con una idea de juego más clara, ordenado de atrás para adelante, con muchas ganas de poder sostener el plantel y reforzarse en los lugares necesarios para no sufrir, para mirar de lejos esa lucha que habrá para no perder la categoría y, por qué no, para meterse de una vez por todas en la pelea por un torneo internacional.

Síntesis

Estudiantes (La Plata) (2): 1-Mariano Andujar; 13-Matías Aguirregaray, 3-Agustín Rogel, 18-Fabián Noguera, 2-Fernando Tobio y 15-Nicolás Pasquini; 5-David Ayala, 8-Fernando Zuqui y 28-Franco Zapiola; 10-Gustavo Del Prete y 16-Francisco Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski

Cambios: ST 0' 38-Aaron Spetale por Tobio, 16' 23-Franco Romero por Ayala, 25' 27-Nicolás Palavecino por Zapiola y 40' 26-Ezequiel Naya por Apaolaza.

No ingresaron: 1- Jerónimo Pourtau, 12- Emiliano Gonzalez, 4-Mauricio Guzmán, 42-Vinicius Lansade, 25-Bautista Kociubinski, 22-Esteban Obregón, 24- F.Rodríguez y 43-Blas Palavecino.

Aldosivi (3): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López, 19-Marcos Miers y 28-Fernando Román; 33-Leandro Maciel y 18-Francisco Cerro, 15-Gabriel Huche, 16-Jonathan Zacaría y 20-Malcom Braida; 77-Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Cambios: ST 0' 12-Federico Gino por Zacaría y 39' 6-Fabricio Coloccini por Cerro.

No ingresaron: 31-Luis Ingolotti, 21-Emanuel Iñiguez, 32-Pablo Becker, 10-Francisco Grahl, 8-Javier Iritier, 11-Lautaro Rinaldi y 41-Manuel Panaro.

Goles: PT 18' Braida (A), 34- Hauche (A), 38' Noguera (E), 49' Hauche (A) y 50' Naya (E).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: "Jorge Luis Hirschi".