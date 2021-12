El espíritu de Palestra se reflejó en la presentación de LoveRun

Una excelente respuesta de destacados deportistas locales, funcionarios municipales, representantes de las firmas auspiciantes e invitados especiales le dio este jueves el marco ideal al lanzamiento de la tercera edición de LoveRun, la correcaminata solidaria de la ONG Palestra, ya instalada en el calendario el 31 de diciembre de cada año, a las 8 de la mañana.

El encuentro se desarrolló en El Torreón del Monje, e integraron el panel expositor la presidenta de Palestra, Guillermina Graciano, el director general de la Secretaría de Gobierno municipal, Francisco Taverna, la directora de Políticas Deportivas del Emder, Alejandra Urquía, el concejal Ariel Ciano, la atleta Micaela Levaggi, madrina del evento, y la profesora Lila Pintos, coordinadora de toda la organización de LoveRun.

Luego de una edición 2020 con formato adaptado, de acuerdo a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, en 2021 la correcaminata retorna a la presencialidad plena, con largada y llegada en Plaza España, sobre el Corredor Saludable, ida y vuelta hasta la avenida Constitución. La titular de la ONG, que desarrolla una impresionante tarea social, indicó en la apertura: “Anhelamos con el corazón que LoveRun tenga la repercusión que confiamos que pueda alcanzar para poder concluir con la obra de la cocina comunitaria y con los trabajos finales de un salón para niños. En el trabajo social nunca podemos hablar de éxito, aunque sí de alcance, y en ese sentido el año ha sido maravilloso, ya que no tuvimos ninguna deserción o fuga, y pudimos completar el proceso con todos los chicos que tenemos”.



Graciano agregó que “vamos a terminar la cocina comunitaria, que va a tener horarios en los cuales la gente pueda cocinar y producir para después poder vender en la calle o en otros lugares, para que puedan autogestionar su propia economía. Esa es una parte de la idea, ya que también funciona el comedor comunitario, al cual concurren personas o familias que se asisten temporariamente. Y en el salón de niños, hasta el mediodía van a poder realizarse controles médicos y cuestiones de estimulación que son importantes”. Y cerró: “LoveRun es, para nosotros, el corazón de la gestión. A partir de las donaciones que recibimos en concepto de inscripciones, podemos planificar mucho mejor. Y además, porque nuestro trabajo se empezó a notar en la sociedad. Tenemos 20 años de existencia, pero la mayoría no conocía lo que hacemos con los chicos en estado de extrema vulnerabilidad. La correcaminata permitió hacerlo más visible y eso es súper importante”.



A su vez, Taverna resaltó los beneficios de “adquirir hábitos saludables” y de “poder hacerlo frente al mar y por una causa solidaria”, al tiempo que ratificó “el compromiso del gobierno municipal para apoyar este tipo de iniciativas” y también que “más allá del color político a la ideología, es posible unirnos para generar y acompañar tan buenas iniciativas como LoveRun”. El funcionario recibió, en nombre del intendente Guillermo Montenegro, el dorsal con el número 1 para la correcaminata, entregado por la organización. También Urquía señaló que “el deporte y la vida sana son ejemplos de lo mucho que pueden influir en la vida de las personas”, y mencionó los logros de varios de los deportistas presentes y también felicitó a los marplatenses flamantes ganadores de los premios Olimpia de Plata.

Por su parte, el concejal Ciano se refirió al “privilegio que supone vivir en una ciudad como Mar del Plata” y las múltiples posibilidades que ofrece para “practicar una vida saludable y evitar el sedentarismo en un entorno único. Conozco a la gente de Palestra, he visitado el Hogar y sé lo mucho que trabajan, así que no podía estar ausente y colaborar”. El edil anticipó que presentó la intención ante el cuerpo deliberativo para que LoveRun sea declarada “de interés”. La madrina del evento, Levaggi, quien surgió de Palestra, desde allí llegó a ser medallista de oro sudamericana, conmovió a todos con su emocionante evocación de su vida en el Hogar. “Siempre digo que el atletismo me permitió formarme, abrir puertas y conocer otro mundo. Me dio muchas cosas. Pero Palestra me dio la vida. Es mi familia”, relató.

Por último, quien se encarga de coordinar todas las áreas de la organización, Lila Pintos, en el comienzo pidió un aplauso para el “destacado trabajo del staff, que en su gran mayoría pertenece o ha pasado por Palestra”. Luego se refirió a los aspectos técnicos, entre ellos que se podrá correr, trotar o caminar para completar el recorrido de 3 o 5 kilómetros, y luego enumeró las diferentes actividades complementarias que tendrán diferentes puestos en la zona de largada/llegada. Se destinarán espacios para reciclado y reutilización, emprendedores, generación de conciencia sobre la importancia de donar sangre, guardarropa y también un bici-parking. En la cruzada para disminuir la huella de carbono y evitar la contaminación, se promoverá a que la gente concurra en bicicleta para participar en la correcaminata, y tendrá un lugar seguro para dejarla en custodia hasta el fin del evento. La iniciativa corresponde al ciclista Juan Darío Merlos y su grupo. Por último, Pintos convocó a Julio Aro, titular de la Fundación No Me Olvides, y le entregó el dorsal con el número 40, que utilizará en LoveRun el atleta Miguel Albarello, ex combatiente. Será el primero de varios homenajes que se realizarán a lo largo de 2022 al cumplirse 40 años de la gesta de Malvinas.

Las inscripciones pueden registrarse a través de la plataforma Eventbrite, en el siguiente link http://www.bit.ly/loverun3 y también en forma presencial, en los puestos de inscripción instalados en Bendito Pedro (Córdoba 2429, de 8 a 19) y en Oh! Grazie (12 de Octubre 4922, de 9 a 13 y de 16 a 19). Las donaciones/inscripciones tienen un valor mínimo de 300 pesos. Todos los participantes contarán con la realización de una entrada en calor dirigida antes de largar, y ejercicios de vuelta a la calma al concluir el recorrido, así como también hidratación provista por la organización en la sector de llegada.

La acción solidaria de LoveRun cuenta con el apoyo y la colaboración inestimables de la Municipalidad del partido de General Pueyrredon y todos sus entes descentralizados.