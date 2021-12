El 15% de las viviendas de planes habitacionales serán para víctimas de violencia de género

En el Frente de Todos advirtieron que no hay un programa municipal de viviendas desde 1997.

El Concejo Deliberante aprobó este viernes por unanimidad un proyecto de ordenanza que impulsó el Gobierno de Guillermo Montenegro a mediados de año para garantizar que las mujeres que sufran violencia de género sean las destinatarias de al menos el 15% de las viviendas de los planes habitacionales que se ejecuten en Mar del Plata.

La iniciativa que se trató en la sesión de esta tarde contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas aunque no faltaron los reproches del Frente de Todos al advertir "las implicancias reales" que tiene la propuesta del oficialismo.

"Esto se anunció con bombos y platillos pero la verdad es que no existe programa municipal de viviendas desde 1997", reprochó Sol De la Torre, un de las integrantes del bloque opositor, durante su exposición en el recinto.

La concejala recordó que aquel plan de fines de los '90 implicaba la construcción de 1500 viviendas en el barrio Don Emilio, de las cuales solo se terminaron 147. "Estamos aprobando una política pero que también necesita estar acompañada de inversión presupuestaria", consideró.

Con este proyecto, no solo se plantea la posibilidad de que la Municipalidad asigne las viviendas construidas con fondos propios sino también las que se desarrollan a través de planes de Nación y Provincia. Sin embargo, aquí también advirtió fuertes falencias el Frente de Todos. "Desde 2012 que no se adjudica una vivienda y que no hay inversión en hábitat", completó De la Torre.

Al justificar el proyecto, desde el Ejecutivo insistían en la "realidad social imperante" que debía atenderse producto de la escalada de casos de violencia de género, donde muchas víctimas también padecen la problemática de la falta de un hogar para vivir e independizarse del violento.

"Se hace imprescindible contemplar cuestiones de género en la implementación de todo tipo de políticas y programas de carácter social, haciendo necesaria la ejecución de acciones directas que busquen la protección de la mujer víctima de cualquier forma de violencia. Institucionalmente es fundamental promover y fortalecer la implementación de soluciones prácticas”, argumentó la gestión del intendente.

Así, quedó establecido que el cupo del 15% “precedentemente deberá cumplimentarse sobre la base de la totalidad de viviendas adjudicadas anualmente, de forma tal de poder variar el mismo de acuerdo a las modalidades de cada operatoria y plan en particular”.