Férrea defensa de Rojas a las canchas de tenis en el parque Miguel Lillo

Luego de que el Juzgado Correccional Nº 1 del departamento judicial de Necochea ordenara suspender la instalación de diversas canchas de tenis en terrenos situados en la zona de 10 y 131 que favorecen a un club del que forma parte un concejal oficialista; el intendente del distrito, Arturo Rojas, salió a respaldar el proyecto de manera enfática.

“Hemos llegado al disparate de que se salga a defender un pastizal” expresó el jefe comunal al referirse a los cuestionamientos recibidos por parte de Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, organización desde donde se denunció al gobierno local por irregularidades en los procedimientos.para otorgar al club el espacio en donde realizar sus obras.

Rojas se reunió el último viernes frente a la sede de la comuna con buena parte de los jugadores, integrantes y allegados de dicho club, entre ellos el titular de la entidad, Roberto Carranza, quienes se movilizaron contra la medida cautelar. “Desde el Estado municipal se buscará llegar hasta las últimas consecuencias en términos legales y políticos para que Villa Díaz Vélez pueda concretar su proyecto”, les aseguró el intendente.

“Hemos escuchado que quieren frenar el crecimiento de los clubes, desconociendo que ellos son los formadores de nuestros chicos, de valores y principios, y nosotros precisamos tener una política de Estado que siga avanzando con más espacio para que los clubes sigan creciendo”, afirmó Rojas sobre la polémica suscitada.

Rojas al saludar a los manifestantes del club Villa Díaz Vélez.

En su mensaje el intendente necochense se preocupó por resaltar que “es el momento de desmostar que todos los clubes están juntos y que no hay uno solo que no tenga sus instalaciones sobre terrenos que hayan sido fiscales municipales o provinciales”. “De esa forma arrancan y después con el esfuerzo y aporte de dirigentes y familias salen adelante”, sumó Rojas en ese sentido.

Respecto al vínculo que tiene con el club el concejal Guillermo Sánchez, de la agrupación oficialista Nueva Necochea y quien preside actualmente el deliberativo necochense, Rojas desestimó los reclamos: “Acá no hay ningún fin de lucro, el que cree eso no entiende nada… y ya hemos llegado al disparate en Necochea de que se salga a defender un pastizal, porque ni siquiera se ha sacado un solo árbol. Nosotros como política de Estado municipal, durante este año hemos plantado 7 mil ejemplares en el parque, yo soy un defensor de la forestación, y cada club tiene la obligación también de seguir forestando”, recalcó el mandatario.

El viernes pasado el intendente Rojas reunidos con referentes del club Villa Díaz Vélez.

“A muchos de estos personajes no los he visto venir a plantar un solo árbol”, remarcó Rojas sobre los ambientalistas y acto seguido enfatizó: “A mí no me van a venir a amedrentar ni con medidas cautelares ni con denuncias infundadas porque también vemos cómo algunos medios periodísticos se prestan a estos personajes para difamar a muchos dirigentes de los clubes, creyendo que están haciendo negocios espurios: acá no hay ningún negocio, acá el único beneficio es para nuestros chicos”.

Finalmente Rojas subrayó: “Como Estado Municipal brindamos el respaldo a la institución e iremos hasta las últimas consecuencias para que esto pueda avanzar, acá no se ha sacado ni un solo ejemplar y nos ponen un amparo sin siquiera habernos notificados como Estado Municipal. Acá hay una falta muy grave de parte de la medida cautelar que se ha tomado, por lo cual es para mirarlo con mucho detenimiento, porque estamos en un punto de hartazgo, así que vamos a observar muy bien cuál ha sido la actuación del juez y lo vamos a empezar a desenmascarar con nombre y apellido”, arremetió el titular del Ejecutivo necochense.