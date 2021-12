Torneo de pesca a beneficio de una paciente que tiene que juntar 20 mil dólares

El martes 28 de diciembre desde las 21 y hasta la medianoche, en las playas de Serena, se llevará a cabo un Torneo de Pesca a total beneficio de Verónica Di Gerónimo, para poder afrontar su tratamiento, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en el Instituto Fleni de Buenos Aires.

Dicho torneo tendrá un valor de inscripción de $1000 (mil pesos), los cuales serán destinados en su totalidad a la causa, pero además se cuenta con el apoyo de muchas casas de pesca y distribuidores que donaron artículos que serán entregados a los ganadores, y también habrá sorteos que se realizarán entre los participantes. Se premiará las piezas de mayor peso, con lo anteriormente mencionado y otras donaciones que siguen ingresando. Los interesados, pueden comunicarse con el Mago Pescador a través de facebook o con Miguel al teléfono 2234179055

La mujer fue diagnosticada a fines de julio de un ependimoma nivel 2, un tumor que afecta sus sistema nervioso central. El 1º de diciembre fue intervenida quirúrgicamente en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) después de interponer un recurso de amparo a la obra social Accord Salud que inicialmente le negaba cubrir los costos de la operación.

La alternativa que le podría cubrir la obra social sería un tratamiento similar de radioterapia pero que tiene altos riesgos de secuela: podría afectar la vista, la respiración, las facciones de la cara, entre otras consecuencias. "Quedarme ciega o sorda por un tratamiento me daría mucha bronca. Y este tratamiento me ayudaría a mejorar mi calidad de vida. Necesito sacar bajo tierra 20 mil dólares y no tengo tiempo", razonó desesperada, en diálogo con 0223.

¿Cómo colaborar?

Titular: Verónica Alejandra Di Gerónimo

Caja de ahorro en pesos - Número de cuenta: 42006989667

CBU: 0140323503420069896678

CTA DNI Banco Provincia - Alias: Avión.Acta.Japón