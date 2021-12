Bernabei dijo que “no hay presión” sobre las internaciones pero adelantó que habrá más contagios

La secretaria de salud de General Pueyrredon, Viviana Bernabei, aseguró que a pesar del considerable aumento de casos de coronavirus en la última semana, en Mar del Plata por el momento “no hay presión sobre el sistema sanitario” aunque admitió que habrá un “incremento de casos de cara a la temporada”.

En declaraciones a 0223, Bernabei se mostró preocupada con la suba de contagios en Mar del Plata y Batán, en la suba de la positividad en los testeos –que pasó del 9 al 23% en los últimos días- y señaló que el distrito atraviesa “una fase ascendente en la curva de contagios” pero por otra parte hizo hincapié en tres medidas “para ayudar a contener el tema más crítico de la pandemia, como el cumplimiento de los protocolos, la precaución individual y la vacunación”.

“En comparación con las fiestas del 2020, no tenemos la presión sobre el sistema sanitario en las internaciones. Habíamos superado hace un año los 90 internados y estábamos en ascenso y hoy estamos en 10 y estabilizados. Estos datos surgen de la base de información de camas de la Provincia”, comparó y evaluó: “Tenemos una situación de estabilidad favorable en cuanto al control de la pandemia”.

En relación a la proximidad del inicio fuerte de la temporada y de la llegada de miles de turistas, la funcionaria admitió que desde la cartera sanitaria “estamos preocupados aunque lo teníamos previsto”.

“Hay más reuniones sociales y mayor interacción social. Lo esperábamos y se va a ir incrementando día a día. Vamos a tener una situación de incremento de casos de cara a la temporada y de cara a las reuniones sociales (de fin de año). Creo que vamos a tener una situación igual al del año pasado, aunque con una línea de base infinitamente inferior por los pocos casos”, razonó.

Para la responsable de la cartera sanitaria, la suba de contagios “fue porque la gente se relajó mucho, por el descenso sostenido de casos en los últimos 2 meses y se han confiado mucho en el sistema de vacunación. La vacuna sirve para mitigar, pero no implica que no nos contagiemos”, aclaró.

Por último, Bernabei no consideró que pueda a existir alguna restricción en la ciudad por la suba de contagios, algo que en las últimas horas no descartó el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “No lo creo posible, porque está demostrado que no tienen efecto las medidas de restricción y el acatamiento de la sociedad, que está muy cansada. Hoy estamos en un 70% de reservas para la temporada y eso habla a las claras que la gente quiere salir y me parece bárbaro. Porque mejora la situación social y económica”, completó.