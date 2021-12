Familiares del cartonero golpeado por la policía piden que los efectivos sean detenidos

Familiares y amigos de Ángel Oscar Aristimuño realizaron una movilización por las calles de Mar del Plata para reclamar justicia por el brutal ataque que el hombre recibió el pasado jueves en el barrio “El Progreso” y lo dejó internado en el Higa con traumatismo de cráneo y pronóstico reservado.

En diálogo con 0223, Antonella, una de las sobrinas de Aristimuño explicó que el motivo de la protesta es solicitar que los dos efectivos policiales desafectados de la fuerza sean apresados. “Queremos que estén tras las rejas y no suspendidos en sus casas”, dijo.

Según detalló la mujer, la familia de Aristimuño ”está muy mal” ya que la víctima no presenta mejorías. “Sigue internado y todavía no se despertó”, aseguró la joven tras resaltar que desde la Fuerza no dieron ninguna explicación sobre lo ocurrido

El hecho

Ángel Oscar Aristimuño, fue brutalmente golpeado por dos efectivos en la madrugada del jueves en Fleming al 1300, en el barrio El Progreso.

La causa está a cargo de Juan Pablo Lódola, quien se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº12 que investiga delitos vinculados al accionar de la fuerza policial.

Según pudo saber este medio, uno de los oficiales permanece imputado del delito de "apremios ilegales agravados, incumplimiento de las funciones de funcionario público y falsedad ideológica" mientras que a su compañera no le imputaron lesiones y ambos están desafectados de la fuerza.

En su defensa, los uniformados alegaron que Ángel Aristimuño habría tomado del cuello a la oficial, algo que se descartó a través de la secuencia fílmica registrada por las cámaras de seguridad que algunos vecinos acercaron a la familia del herido.