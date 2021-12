Flor Peña, al límite: avisó que subirá las fotos que Instagram le censura en una red para adultos

Luego de que Instagram la censurara más de una vez, Florencia Peña decidió redoblar la apuesta y se creó un perfil en una app para adultos en la que prometió subir todo lo que en otras redes no puede e invito a sus seguidores a que la acompañen.

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más. Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las Fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos”, dijo en un video la actriz y conductora de Flor de Equipo quien contó que se trata de la plataforma que se maneja por suscripción, DivasPlay.

Además, comparó la nueva red con la que usa actualmente: “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan”.

En su cuenta de Instagram compartió un adelanto junto con una imagen de ella en la cama en la que se puede ver que está completamente desnuda. “Si hay foto, hay video”, invitó y su posteo consiguó más de 160 mil Me gusta en pocas horas.

“Por más mujeres que se animen a vivir a pleno, sin tabúes, sin miedos... vamos Flora”, “Muy bien. Inspirar y hacer lo que a una le gusta esta bueno”, “Veterana divina”, “Qué bella mujer eres una delicia”, “Te amo fuerte”, “No sabia que los ángeles habían bajado a la tierra”, y “¿De qué planeta saliste?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz de Casados con hijos en sus fotos.