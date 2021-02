Estibadores protestan en el Puerto y amenazan con un bloqueo

Un grupo de estibadores del Puerto de Mar del Plata realiza una protesta en el acceso a las terminales 2 y 3 de la estación marítima local que por el momento no impide el ingreso y egreso de camiones, aunque no descarta endurecer la protesta si no tienen respuestas.

Según explicaron los trabajadores consultados por 0223, el conflicto es porque las empresas que inician la zafra del calamar quieren contratar a monotributistas en lugar de trabajadores asalariados. Señalaron que ante esta situación corre riesgo el puesto de 100 estibadores.

“Estamos pidiendo la intervención de las autoridades porque desde el gremio (Supa) aseguran que no pueden hacer nada”, señalaron los trabajadores en diálogo con 0223.

Los trabajadores protestan frente a las terminales 2 y 3 del Puerto de Mar del Plata. Por el momento aseguran que solo buscan visibilizar la situación que atraviesan, pero remarcaron que si no tienen respuestas en las próximas horas podrían bloquear el acceso de vehículos lo cual generaría un grave perjuicio para el puerto.