Gago: "Me voy conforme con el trabajo de los chicos, están agarrando la idea"

Fernando Gago tuvo su primer partido como director técnico, tres meses y dos días después de haber anunciado su retiro como futbolista. El exmediocampista lamentó la derrota de Aldosivi ante Godoy Cruz, pero dio un mensaje esperanzador de cara al futuro, respaldando a sus jugadores. Así lo expresó en conferencia de prensa virtual: "La sensación no es buena porque no logramos el objetivo, que era ganar. Pero me voy muy conforme con el rendimiento de los chicos, están agarrando la idea, creo que por momentos jugamos a lo que pretendíamos. Dos errores nos costaron dos goles", sentenció.

Como cuando jugaba al fútbol con la pelota, la cual soltaba rápidamente con inteligencia, también se sacó rápido de encima cada respuesta ante las preguntas enviadas por la prensa. "Es difícil hacer un análisis ahora. Por momentos encontramos el juego que buscábamos. Tuvimos buenas sensaciones dentro del campo de juego. Hay un margen de mejora muy amplio, seguiremos por el mismo camino", dijo.

Gago fue el primero en bajar del micro de Aldosivi a las 15.33, sobre el estacionamiento de calle Ortiz de Zárate. Vestido con la indumentaria deportiva de Aldosivi, enfiló a la zona de vestuarios. Presenció el precalentamiento realizado en el gimnasio -para preservar el campo de juego ante la lluvia- y se cambió la "picha" por un elegante traje negro con camisa blanca. A las 17, salió antes que sus jugadores para sentarse en el banco y ser enfocado permanentemente por la transmisión televisiva. Se saludó con Sebastián Méndez -DT rival- y el capitán de Godoy Cruz, Damián Pérez.

Desde el minuto cero, vivió el partido de pie, pegado a la línea de cal. Constantemente dialogó -tapándose la boca con sus manos para evitar ´traducciones- con su ayudante, Federico Insúa. "Pocho" fue el más activo para protestar por momentos el juego intenso del rival y pedir faltas al árbitro. Pero generalmente Gago se mostró con serenidad. Las indicaciones, puntuales, fueron para que el equipo vaya para adelante. Palabras para Federico Milo, lateral que jugó como zaguero. A Gastón Gil Romero, uno de los más regulares del equipo. Alguna protesta al juez de línea, y pequeños lamentos ante los goles recibidos.

"La justicia en el fútbol no se basa en el resultado. Las formas en que el equipo intentó jugar, es lo más importante para mí", sostuvo sobre si estaba bien el 2 a 1. "Acá es un equipo. No pasa por los problemas defensivos ni de creación de juego. Tenemos que ser un equipo y para eso tenemos que seguir trabajando", fue otra de sus frases.

Por último, consultado sobre la defensa, que contó con tres jugadores en posiciones poco comunes para ellos (Joaquín Indacoechea, volante central, de "4"; Milo, lateral o volante zurdo, de zaguero; y Emanuel Iñiguez, lateral derecho, de "3"), reconoció: "Fue una decisión medio apresurada, como todos saben Lucas (Villalba) tuvo la decisión de irse del club y tuve que improvisar con Manu de "3. Pero a la defensa la trabajé durante toda la semana. Obviamente no era la característica o el puesto natural de ´Manu´, creo que lo hizo muy bien, estaba cansado porque viene de tener covid y por eso decidí sustituirlo", cerró.