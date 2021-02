Video: le inhibieron el cierre de la camioneta y, en unos segundos, le robaron $40 mil

Un comerciante de la ciudad sufrió este viernes por la mañana el robo de 40 mil pesos después de que un delincuente lograra ingresar a su camioneta inhibiendo el sistema de cierre centralizado.

La maniobra duró pocos segundos y ocurrió cerca de las 9 en Champagnat y San Martín, donde Leo había estacionado el vehículo para comprar multienvases para su local.

"Siempre tengo la precuación de tocar la manija pero esta vez evidentemente bajé apurado por la compra que tenía que hacer y después me encontre con esta sorpresa. Los chicos del lugar me pasaron las imágenes de sus cámaras y ahí se ve cómo me robaron", lamentó la víctima del hecho.

En las imágenes a las que también tuvo acceso 0223, se puede ver que el delincuente se sube con total confianza a la camioneta y que pocos segundos desspués de haber ingresado se da a la fuga corriendo en plena avenida con un maletín negro bajo el brazo.

En ese maletín, Leo tenía 40 mil pesos y chequeras. El hombre ya radicó la denuncia correspondiente en la comisaría cuarta y espera que se puedar con el paradero de la persona que se llevó el dinero.