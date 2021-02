Desgarrador relato de la mujer atacada en el edificio: "Me pedía plata y no tenía"

Mirta (74), la mujer que fue víctima de un brutal intento de robo en la puerta de un edificio de Brown y Entre Ríos, el pasado domingo, y que fue captado por una cámara de seguridad, asegura que no puede dormir y aún sufre de algunas dolencias por el fuerte ataque.

"Apenas toco la puerta con la llave, me pregunta la hora, le digo 10 y 5 y ahí se me mandó para adentro. Me empujó, tiró y golpeó en la cabeza, donde ahora tengo que ponerme hielo permanente. Tengo un chichón del tamaño de un huevo de gallina", expresó la mujer, en diálogo con 0223.

"Dame plata, quiero plata, me dijo y yo le respondí que no tenía, porque no salgo con cartera, que es una gran ayuda. Por eso me saca la llave porque se había cerrado y gracias a dios me las tira de vuelta", recordó.

En ese momento, la mujer pidió a gritos ayuda pero a esa hora de la noche, nadie del edificio la escuchó y por sus propios medios, tuvo que volver a su departamento.

"Yo ahora tomo doble pastilla para dormir. Siento que me cortaron las alas, la libertad y la tranquilidad. Yo era libre, salía a las 10, volvía a la 1. Pero ahora salgo con cuatro ojos, es horrible. Mi miedo es las represalias", lamentó.

Los vecinos de la zona, cuestionaron la falta de presencia policial, más teniendo en cuenta que el edificio se encuentra a sólo 2 cuadras de la Departamental Policial. "La zona a la noche, es insegura y parece zona liberada", expresaron a este medio.