Alvarado quiere hacer historia en la Copa Argentina

La medida es buena pensando en la Copa Argentina y, también, sirve de preparación para la temporada que se viene de la Primera Nacional. Pero la realidad, es que lejos está de ser un amistoso el partido que afrontará Alvarado desde las 17 en Quilmes ante Tigre, uno de los candidatos en la máxima categoría del ascenso. El encuentro, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2020/21, será arbitrado por Carlos Córdoba.

Con una delegación nutrida compuesta por 22 jugadores, Alvarado viajó el viernes y espera en un hotel de La Plata para trasladarse al sur del Gran Buenos Aires. Uno de los motivos de tan larga lista, tenía que ver con la posibilidad de utilizar o no a los refuerzos, de acuerdo a si ingresaban o no las habilitaciones. En principio, Agustín Irazoque ya tiene el permiso y podrá ser utilizado si Gastón Coyette así lo decide. De todas formas, la sensación es que el equipo no variará demasiado del que jugó la Reválida de la Primera Nacional que terminó.

Por su parte, en Tigre, Diego Martínez utilizaría desde el arranque a dos exAlvarado: Gabriel Compagnucci y Diego Becker. El primero, de buen trabajo con Duilio Botella y Gustavo Noto como mediocampista por derecha, arribó hace poco de Patronato y lo utilizan en el lateral, mientras que el santafesino que estuvo en la primera experiencia del "torito" en la categoría, se ganó rápidamente un lugar en base a su calidad y buena pegada.

El que avance de este choque, además de llevarse un importante premio económico, enfrentará en la próxima instancia al ganador de Independiente y Villa Mitre de Bahía Blanca.

Probables formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Gabriel Compagnucci, Fernando Alarcón, Facundo Giacopuzzi y Sebastián Prieto; Diego Zabala, Sebastián Prediger y Diego Becker; Ijael Protti, Juan Ignacio Cavallaro y Enzo Díaz. DT: Diego Martínez.

Alvarado: Pedro Fernández; Juan Ramón Alsina, Vitale y Franco Ledesma; Mieres, Malagueño, Molinas y Fernando Ponce; Ezequiel Vidal, Cadenazzi y Astina. DT: Gastón Coyette.

Árbitro: César Córdoba.

Estadio: “Centenario” de Quilmes.

Hora: 17.10.