Los penales terminaron con la ilusión de Alvarado

Quizá fue la peor producción desde que Gastón Coyette es el entrenador de Alvarado, pero tenía un sentido. El "torito" llegó a este partido por Copa Argentina sin amistosos, con algunas caras nuevas, y le costó mucho acomodarse, sufrió el primer tiempo aunque terminó sin goles y en el complemento, después de que Tigre abriera el marcador, los cambios dieron resultado, Mauro Valiente puso el 1 a 1 final y la definición fue a los penales. El arquero Zenobio contuvo el primero de Navarro y fue suficiente, los de Diego Martínez no fallaron y el "Matador" avanzó a 16avos de final.

El arranque parecía favorecer al "torito", que en una contra antes de los 3', casi pone a Astina cara a cara con Marinelli, pero el pase de Vidal se cerró, el arquero salió a cortar hasta tres cuartos de cancha, chocó con su compañero Compagnucci y debió dejar la cancha muy dolorido. Sin embargo, Tigre no se preocupó por la salida de su capitán y se adueñó de las acciones. El exAlvarado, en su nueva posición de lateral derecho, hizo un surco por la banda, aprovechaba las espaldas de Ponce y llegaba el fondo para tirar centros que sus compañeros no pudieron aprovechar. En parte por impericia, y en parte por las buenas respuestas de Pedro Fernández, el mejor del "torito" en la etapa inicial. La movilidad de Protti y la calidad de Becker hacían estragos en la defensa marplatense que no hacía pie. De tres cuartos de cancha en adelante, casi no lastimó, con Cadenazzi aislado y con un remate lejano de Astina que rechazó el arquero como única opción.

A la vuelta del vestuario, ya sin Protti que se quedó en las duchas por una torcedura de tobillo, Alvarado intentó manejar más la pelota, cosa que logró pero sin profundidad. La defensa de cinco que implementó Coyette, en el transcurso de la primera parte, para solidificar la última línea, controló mejor los ataques de Tigre que aprovechó un contra ataque que encabezó Becker, asistió a Enzo Díaz y el delantero abrió el pie derecho para ponerla lejos del alcance de Fernández. Perdido por perdido, Alvarado fue por el empate, Giacomini tuvo un par que no pudo concretar y en los últimos minutos, con el ingreso de Bogado y Valiente, se juntaron para que el goleador que llegó como refuezo anticipara de gran manera para cabecear de pique al piso y sellar el 1 a 1.

Los minutos finales fueron emotivos, pudo ser para Tigre con un centro de Cavallaro que se le cerró a Fernández y alcanzó a cachetear al córner, y pudo el "torito" con un buen centro rasante de Ponce que por poco no pudo empujar Giacomini. La definición se estiró a los penales y el arranque fue el peor: Magnin no falló y Navarro remató suave, a la izquierda de Zenobio que adivinó y tapó. Después acertaron todos y el "Matador" festejó la clasificación a los 16avos de final, donde espera por Independiente o Villa Mitre, y los 675 mil pesos de premio por avanzar.

Síntesis

Tigre (1) (5): Gonzalo Marinelli; Gabriel Compagnucci, Fernando Alarcón, Brian Luciatti y Sebastián Prieto; Cristian Zabala, Sebastián Prediger y Diego Becker; Ijiel Protti, Enzo Díaz y Tomás Fernández. DT: Diego Martínez.

Cambios: PT 7' Felipe Zenobio por Marinelli; ST 0' Juan Cavallaro por Protti, 26 Pablo Magnín´y Víctor Cabrera por Díaz y Fernández, y 28' Lucas Blondel por Zabala.

Alvarado (1) (3): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Fernando Ponce; Marcos Astina, Julián Vitale, Leandro Navarro y Franco Malagueño; Ezequiel Vidal y Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 11' Robertino Giacomini e Iván Molinas por Cadenazzi y Astina, 30' Emiliano Bogado y Mauro Valiente por Mieres y Vidal, y 43' Tomás Mantia por Vitale.

Goles: ST 20' Díaz (T) y 40' Valiente (A).

Definición por penales: en Tigre convirtieron Magnin, Blondel, Prieto, Cavallaro y Cabrera; en Alvarado anotaron Ponce, Giacomini y Mantia. Zenobio (T) le detuvo el remate a Navarro.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Estadio: Centenario de Quilmes.