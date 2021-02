Emiten un alerta por la llegada de lluvias y fuerte viento a Mar del Plata

El Gobierno de Guillermo Montenegro informó este domingo que rige un alerta meteorológico para las próximas horas en Mar del Plata que da cuenta nuevamente de la llegada de lluvias y fuerte viento, después de haber transitado una jornada con condiciones ideales para playa.

"Se esperan lluvias, fuertes vientos y ocasional caída de granizo en nuestra ciudad", informaron desde la Municipalidad a través de las redes sociales, de cara a un evento climático que se prevé que se suceda en el transcurso de las próximas horas.

El alerta fue confirmado por las autoridades municipales aunque en el Servicio Meteorológico Nacional no consta ningún alerta de gravedad para la región pero sí reconoce un pronóstico por "tormentas aisladas".

De todos modos, y previendo la inestabilidad que habría durante la noche y la madrugada del lunes, desde la comuna pidieron comunicarse con la línea gratuita de Defensa Civil al 103 por algún inconveniente y ante alguna emergencia médica al 107.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.



-Evitar la utilización de embarcaciones y revisar sus amarras. No practicar deportes acuáticos en ningún caso.