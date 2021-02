Once Unidos se tomó revancha de Paracao y sumó el primer triunfo

El festejo de Once Unidos. Los pibes consiguieron un gran triunfo y se sacaron la espina con Paracao. (Fotos: Prensa Once Unidos)

Ante el rival que lo había eliminado en semifinales de la Copa RUS Argentina, esta vez Once Unidos pudo celebrar. El local de la fase de vuelta de la Liga de Vóleibol Argentina derrotó este domingo al Club Atlético Paracao por 3-1 (parciales de 25-22, 21-25, 25-20 y 25-21) y, además de lograr su primer éxito sobre La Bomba, sumó tres puntos de oro para la tabla de posiciones.

Pequeños detalles le dieron a Once Unidos un primer set cerrado. Por un lado, Paracao (que además sufrió la salida de su capitán López por lesión) cometió algunos errores de peso en la recta final, momento en el que además el local combinó aces de Aquindo y Richards para no dejárselo pasar y quebrar a 20-17. La tercera pata del 1-0 fue la actuación de Zelayeta: 7 puntos y 75% de eficacia, rendimiento que primó sobre el mejor funcionamiento colectivo del lado entrerriano (61% a nivel colectivo). Así, el dueño de casa alcanzó el 25-22 que le valió el paso al frente.

En el segundo acto, Paracao recuperó energías (gran despliegue de Arroyo en defensa) y Once Unidos perdió algo de foco, lo que derivó eventualmente en la igualdad. Con Zelayeta menos dominante y mejorías del otro lado de la red, como Lapera y Alzueta más los ingresados Sansone y Verdún, La Bomba dominó durante gran parte del set y, cuando Once Unidos se puso 21 iguales, no perdió ni un centímetro más. En un puntazo, Alzueta capitalizó una magistral defensa de Arroyo y decretó el 25-21.

Once Unidos salió al tercero con la determinación de retomar el control y el trío Aquindo-Zelayeta-Richards moldeó una ventaja de 7-2. Una serie de errores de saque le impidieron al anfitrión alejarse aún más, pero el buen nivel le alcanzó para mantener el paso a 18-11, ante los esfuerzos de Verdún y Sansone en el otro campo. Y aunque pronto regresó Villarruel a la cancha y, con él y Vaca Álvarez, Paracao se acercó a 22-19, Once Unidos no flaqueó. Bloqueos de Richards y Layús mandaron al juego rumbo al 25-20 y al 2-1 local.

Un férreo punto a punto marcó el paso del cuarto set, sin ventajas mayores a dos puntos durante toda la primera mitad del período. Recién en 17-14, Once Unidos encadenó bloqueos de Peralta y Zelayeta, pero un inmediato ace de Lapera restauró la paridad. Ya en el tramo decisivo, el local volvió a la carga con un buen momento de Layús, que sumó dos veces para el 22-19, y esta vez no hubo respuesta. Zelayeta ratificó su rol de goleador con el 25-21 que materializó la victoria.

Síntesis

Once Unidos: Bautista Peralta (3), Joaquín Aquindo (15); Joaquín Layús (13), Alejandro Manzín (4); Mauro Zelayeta (21), Marcos Richards (10). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Gazaba (-), Tomás Russo (-), Alejandro Saadía (2), Lukas Rojas (-).

Paracao (Paraná): Pablo Urchevich (3), Gustavo Vaca Álvarez (14); Julián López (-), Joaquín Alzueta (11); Juan Simón Villarruel (9), Gonzalo Lapera (11). Líbero: Santiago Arroyo. Entrenador: Guillermo Escanés. Ingresaron: Lautaro Verdún (2), Lucas Sansone (8), Matías Maier (-), Santiago Escanés (-), Agustín Cardoso (1).

Parciales: 25-22, 21-25, 25-20 y 25-21

Árbitros: Edgardo Rosales y Ricardo Cabrera.

Estadio: Club Once Unidos.