Por qué los marplatenses relajaron la separación de residuos en origen

Según un informe realizado por alumnos del Profesorado en Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el relajamiento de la poblacion en materia de separacion de residuos se debe en gran parte al incumplimiento del servicio de recolección.

A partir de una encuesta sobre separación de residuos en General Pueyrredon (EnSeR) se detectó que el 61,2% de los encuestados separa los residuos, a lo que se suma un 21,7% que también lo hace pero tiene dudas sobre si lo hace correctamente. En tanto el 17,1% restante corresponde a las personas que no separan los residuos en sus hogares.

Dicha tendencia se repite sobre el conocimiento de la cooperativa Cura, a medida que aumenta la edad de los encuestados disminuye su desconocimiento de la planta recicladora.

Con respecto a los días previstos para separar los residuos se observa que si bien la mayoría saca en el día correspondiente cada bolsa (verde o negra) existe un número significativo que la saca en el día equivocado. Por un lado, quienes sacan la bolsa verde en un día que no corresponde (16%, más un 4% que no sabe) genera que no lleguen los materiales reciclables a la planta. Y por otro lado, aquellos que sacan en el día incorrecto la bolsa negra (19%, más un 4% que no sabe) genera que los residuos orgánicos pasen por la maquinaria de la planta produciendo el deterioro de la misma y que los

trabajadores tengan que revisar bolsas con residuos orgánicos, lo que perjudica su calidad laboral.



Pero cuáles son los motivos por los que los marplatenses no separan residuos en origen o, si lo hacen, por qué no esperan el paso del camión recolector correspondiente.

Según explicaron quienes participaron de la encuesta, entre los principales motivos figuran que el camión se lleva todo junto; no saben a dónde va lo que separan; no tienen espacio en casa para separar; no saben hacerlo pero les interesa; nunca se lo propusieron; no tienen tiempo, entre otros.

Luego de obtener estos resultados, los estudiantes a cargo del informe consideraron que es necesario fomentar una campaña de concientizacion enfocada especialmente a los mas jóvenes y reinstalar el tema en la agenda local para contribuir al cuidado del medio ambiente y ayudar a la facilitación del trabajo de los recicladores.