La tercera fue la vencida: Quilmes consiguió su primer triunfo en Viedma

Se sacó la mufa. De menor a mayor, así viene siendo el comienzo de la temporada de Liga Argentina para Quilmes, que sufrió una paliza en el debut frente a Del Progreso, mejoró ante Deportivo Viedma pero no le alcanzó y, este lunes, sumó su primera victoria en la burbuja de la Conferencia Sur, al superar a Atenas de Patagones por 80 a 74. Goleo repartido y una notoria mejoría en la faceta defensiva, fueron las claves para el triunfo del conjunto de Manuel Gelpi.

El arranque fue importante para ganar en confianza, con buenos porcentajes y la injerencia de Blake en ataque para sacar una rápida ventaja. Ese primer cuarto fue de momentos, el entrenador sureño reacomodó las piezas y emparejó las acciones, pero el cierre volvió a tener al americano en el cierre (14 en el chico) para irse en ventaja al descanso chico: 19-15. No fue muy diferente el comienzo del segundo parcial, los marplatenses se mantuvieron al frente del marcador, pero no se pudieron alejar y Atenas encontró en un par de tiros la chance de pasar al frente por primera vez en la noche. En un trámite muy equilibrado, no podía ser de otra manera y se fueron al vestuario en tablas: 35 iguales.

La tónica no se modificó demasiado en el complemento, los de Patagones parecían estar mejor plantados, aunque Quilmes tenía en Raúl Pelorosso la carta para seguir en partido y una gran defensa que lo puso en el último descanso corto con cuatro de ventaja: 62-58. Una "bomba" del escolta en el arranque de los 10' finales fue un buen augurio, pero en la desesperación por achicar la brecha, Atenas empezó a acercarse y el cierre fue más parejo de lo que se preveía. Con autoridad para aprovechar sus ataques y buenas defensas, el "tricolor" logró mantener la concentración y selló el triunfo festejado por 80 a 74 que significó la primera alegría en la nueva temporada.

Marquardt Blake fue el goleador de la noche con 21 puntos (5/9 en triples), Pelorosso acompañó muy bien con 19 y Merchant sumó 17 con 8 rebotes. En la base, sin tantos puntos (6) sobresalió Facundo Gago con 7 recobres y 8 asistencias. El martes 18.30, se mide con Villa Mitre de Bahía Blanca.