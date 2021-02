¡Al fin! Aldosivi cortó una extensa racha y consiguió su primer triunfo en la Copa

Aldosivi obtuvo un triunfo necesario en todos los sentidos: volvió a ganar en Mar del Plata después de más de un año (10 partidos), y lo hizo por primera vez en la Copa de la Liga Profesional. Los dirigidos por Fernando Gago derrotaron a Arsenal de Sarandí, 3 a 0, por la tercera fecha de la Zona "A" y reafirmaron su levantada evidenciada ante Racing la semana pasada.

Emanuel Iñiguez, de cabeza, a los 2´ del segundo tiempo y tras haber ingresado en el descanso; y el goleador Federico Andrada en el final, por duplicado (cuatro tantos en tres fechas), sentenciaron la historia, en el primer éxito de Gago como director técnico.

No fue bueno el primer tiempo de Aldosivi. Si bien tuvo mayormente la posesión, eso no se trasladó a situaciones de riesgo. De hecho, no generó más que un remate de media distancia en el tramo final de la etapa. Fue de mayor a menor el equipo de Gago.

Arsenal, tácticamente inteligente, asustó a los 4 minutos con un remate de Soraire que pegó en el antebrazo de Schunke, y luego cabeceó Antilef, obligando a la estirada apurada de Pocrnjic.

Tras una semana difícil en lo personal, Gago vivió su primer triunfo como DT. Foto: Diego Berrutti.

El equipo de Rondina primero esperó a ver qué hacía su rival. Luego, al ver la salida del equipo de Gago desde el fondo, decidió presionar y empezó a recuperar más rápido

la pelota ante un equipo impreciso. A los 39´ un "blooper" casi termina en gol de la visita: Indacoechea se llevó la pelota por delante, Pocrnjic no pudo controlar con los pies, retrocedió desesperadamante y salvó sobre la línea. Antes del descanso, un zurdazo del exUnión de Mar del Plata Nicolás Castro también generó zozobra.

La imagen de Aldosivi en la primera etapa fue muy pobre, y Fernando Gago no dudó en modificar piezas en el descanso. Adentro Emanuel Iñiguez por Schunke, y el volante Jonathan Zacaría por Maciel. Cosas del destino, a los 2´ este último ejecutó un tiro libre con precisión a la cabeza del defensor recién ingresado, autor del festejado 1 a 0.

Arsenal intentó una tibia reacción. Suárez, de cabeza y en soledad, lo hizo a las manos de Pocrnjic. Fue lo único en ataque de la visita, que acusó fuertemente el golpe de Aldosivi. Con algunos cambios en la defensa por las salidas por lesión de Gil Romero (sería un calambre) y Milo, López Quintana y Román Villalba se adaptaron bien al equipo. Si bien el conjunto portuense no tuvo opciones de contragolpear con facilidad, controló el juego. Y en el tramo final, liquidó el pleito con notable efectividad.

A los 42´ el exAldosivi Alan Ruiz hizo un regalo en la salida con un mal rechazo que tomó Zacaría, cuyo remate pegó en el palo; en el rebote, tras otro intento de Zacaría, le quedó a Andrada y definió a colocar. Cuatro minutos después, en un contragolpe muy interesante del equipo que comenzó en Iñiguez, siguió en Grahl, Braida, Román Villalba atacó por izquierda y con un pase rasante le dejó la definición servida a Andrada.

El próximo sábado, a las 19.20, Aldosivi visitará a Colón de Santa Fe donde buscará extender este buen presente.

Federico Andrada está "dulce": doblete y cuatro goles en tres partidos. Foto: Diego Berrutti.

Síntesis

Aldosivi (3): 1-Luciano Pocrnjic; 36-Joaquín Indacoechea, 6-Jonathan Schunke, 26-Emiliano Insúa y 14-Federico Milo; 5-Gastón Gil Romero, 33-Leandro Maciel, 10-Francisco Grahl; 23-Lautaro Guzmán, 7-Federico Andrada, 20-Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Cambios: ST 0´ 21-Emanuel Iñiguez por Schunke y 16-Jonathan Zacaría por Maciel; 17´ 8-Javier Iritier por Guzmán; 25´ 3-Mario López Quintana por Gil Romero; 39´ 28-Fernando Román Villalba por Milo.

Arsenal (0): 1-Nicolás Navarro; 29-Gastón Benavídez, 14-Mateo Carabajal, 33-Jonathan Bottinelli y 26-Lucas Suárez; 8-Jesús Soraire, 21-Leonel Picco, 24-Alejo Antilef; 11-Nicolás Castro; 9-Lucas Albertengo, 20-Jonathan Candia. DT: Sergio Rondina.

Cambios: ST 15´ 2-Juan Andrada por Picco; 32´ 15-Ramiro Luna por Antilef y 7-Nicolás Miracco por Albertengo; 38´ Sepulveda por Soraire y 31-Alan Ruiz por Castro.

Goles: ST 2´ Emanuel Iñiguez; 42´ y 46´ Federico Andrada.

Amonestados: PT 32´ Gil Romero; ST 7´ Picco, 12´ Zacaría, 33´ Carabajal.



Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistentes: 1° Diego Martín; 2° Gisela Bosso.

Estadio: "José María Minella".